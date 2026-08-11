Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
El SEM el trasllada en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron després de l’accident a Sa Tamardia
Àfrica Benavente
Un jove va resultar ferit greu aquest dilluns a la tarda després de colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar a la platja de Sa Tamardia, a Palamós.
Els serveis d'emergències van rebre l'avís pocs minuts abans de les set de la tarda. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, el jove, que anava acompanyat, va patir l'accident després de saltar a l'aigua i va quedar ferit a prop de les roques. Els efectius el van immobilitzar i van treballar per poder-lo posar a disposició del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Els Bombers hi van intervenir amb un helicòpter i dues dotacions terrestres de suport. A la zona de la Fosca també hi havia efectius de la Policia Local i socorristes.
El SEM, per la seva banda, va activar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El jove va ser evacuat per via aèria a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar en estat greu.
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