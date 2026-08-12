Palafrugell amplia la seva aplicació amb informació de l’estat de les platges i reserva del bany assistit
Les platges de Tamariu i Llafranc incorporen formularis per sol·licitar el servei de bany assistit amb cadira amfíbia a través de la nova versió
L’aplicació municipal de Palafrugell ha ampliat els seus serveis amb un nou apartat dedicat a l’estat de les platges, que permet consultar en temps real diferents indicadors sobre la situació de les platges amb servei de vigilància.
A través de l’apartat «Estat de la mar. Salvament i socorrisme», les persones usuàries poden obtenir una visió general de l’estat de les platges i accedir a informació detallada de cadascuna de les platges que disposen de servei de socorrisme.
Entre les dades disponibles hi ha l’estat del servei de socorrisme, l’obertura de la platja i les possibles restriccions d’accés, com també el color de la bandera, l’estat de la mar, la presència de meduses, el nivell d’ocupació o la possible existència de corrents perillosos.
L’aplicació també permet consultar la qualitat visual de l’aigua i accedir a avisos i altra informació d’interès. L’objectiu és facilitar que la ciutadania pugui conèixer la situació de cada platja abans de desplaçar-s’hi.
Reserva del bany assistit
Una de les novetats destacades és la incorporació dels formularis per sol·licitar els serveis d’accessibilitat i bany assistit amb cadira amfíbia a les platges de Tamariu i Llafranc. Els formularis es poden trobar als apartats «Serveis a les platges» i «Salvament i socorrisme».
Segons l’Ajuntament de Palafrugell, l’accés als formularis de reserva des de l’aplicació «facilita la planificació d’aquest servei i millora la informació disponible per a les persones usuàries».
Informació i serveis a les platges
El servei de socorrisme funciona diàriament del 15 de juny al 30 de setembre i també durant els dos primers caps de setmana de juny i d’octubre. Durant els mesos de juliol i agost, l’horari és de 10 a 19 h, mentre que durant la resta de la temporada és d’11 a 19 h.
Les platges del Canadell, Port Bo i Calau, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu disposen de servei de socorrisme i totes estan equipades amb un desfibril·lador extern automàtic (DEA).
En el cas de Tamariu i Llafranc, a més, els usuaris disposen del servei de bany assistit amb cadira amfíbia.
Amb aquestes noves funcionalitats, l’app Palafrugell concentra en un únic espai la informació actualitzada sobre les platges i els principals serveis de salvament, socorrisme i accessibilitat disponibles durant la temporada de bany.
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