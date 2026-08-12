Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
directe eclipsimiradors eclipsi GironaColòmbiaferit PalamósMediaMarktGirona FCagenda Girona
instagramlinkedin

Palafrugell amplia la seva aplicació amb informació de l’estat de les platges i reserva del bany assistit

Les platges de Tamariu i Llafranc incorporen formularis per sol·licitar el servei de bany assistit amb cadira amfíbia a través de la nova versió

Aplicació de Palafrugell, on es pot consultar l'estat de les platges

Aplicació de Palafrugell, on es pot consultar l'estat de les platges / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Palafrugell

L’aplicació municipal de Palafrugell ha ampliat els seus serveis amb un nou apartat dedicat a l’estat de les platges, que permet consultar en temps real diferents indicadors sobre la situació de les platges amb servei de vigilància.

A través de l’apartat «Estat de la mar. Salvament i socorrisme», les persones usuàries poden obtenir una visió general de l’estat de les platges i accedir a informació detallada de cadascuna de les platges que disposen de servei de socorrisme.

Entre les dades disponibles hi ha l’estat del servei de socorrisme, l’obertura de la platja i les possibles restriccions d’accés, com també el color de la bandera, l’estat de la mar, la presència de meduses, el nivell d’ocupació o la possible existència de corrents perillosos.

L’aplicació també permet consultar la qualitat visual de l’aigua i accedir a avisos i altra informació d’interès. L’objectiu és facilitar que la ciutadania pugui conèixer la situació de cada platja abans de desplaçar-s’hi.

Reserva del bany assistit

Una de les novetats destacades és la incorporació dels formularis per sol·licitar els serveis d’accessibilitat i bany assistit amb cadira amfíbia a les platges de Tamariu i Llafranc. Els formularis es poden trobar als apartats «Serveis a les platges» i «Salvament i socorrisme».

Segons l’Ajuntament de Palafrugell, l’accés als formularis de reserva des de l’aplicació «facilita la planificació d’aquest servei i millora la informació disponible per a les persones usuàries».

Informació i serveis a les platges

El servei de socorrisme funciona diàriament del 15 de juny al 30 de setembre i també durant els dos primers caps de setmana de juny i d’octubre. Durant els mesos de juliol i agost, l’horari és de 10 a 19 h, mentre que durant la resta de la temporada és d’11 a 19 h.

Les platges del Canadell, Port Bo i Calau, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu disposen de servei de socorrisme i totes estan equipades amb un desfibril·lador extern automàtic (DEA).

En el cas de Tamariu i Llafranc, a més, els usuaris disposen del servei de bany assistit amb cadira amfíbia.

Notícies relacionades

Amb aquestes noves funcionalitats, l’app Palafrugell concentra en un únic espai la informació actualitzada sobre les platges i els principals serveis de salvament, socorrisme i accessibilitat disponibles durant la temporada de bany.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
  2. L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
  3. Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
  4. Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
  5. Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
  6. On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
  7. Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
  8. Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres

Palafrugell amplia la seva app amb informació de l’estat de les platges i reserva del bany assistit

Palafrugell amplia la seva app amb informació de l’estat de les platges i reserva del bany assistit

Europa posa les xarxes socials contra les cordes: Brussel·les prepara un veto als menors

Europa posa les xarxes socials contra les cordes: Brussel·les prepara un veto als menors

Aeroport de Girona: creixen les operacions però disminueixen els passatgers

Aeroport de Girona: creixen les operacions però disminueixen els passatgers

Júlia Colom comparteix la seva força al Porta Ferrada

Júlia Colom comparteix la seva força al Porta Ferrada

La DGT avisa: aquest radar és el que més preocupa els conductors: Arriba a posar 120 multes en només una hora

La DGT avisa: aquest radar és el que més preocupa els conductors: Arriba a posar 120 multes en només una hora

Alerta: Aquests són els errors a les herències que més cars et poden sortir a la delcaració de la renda

Alerta: Aquests són els errors a les herències que més cars et poden sortir a la delcaració de la renda

Girona reasfaltarà el 2027 els carrers Sant Gregori i Emili Grahit

Girona reasfaltarà el 2027 els carrers Sant Gregori i Emili Grahit

Aquestes són les principals empreses que s'han creat a Girona durant el 2026

Aquestes són les principals empreses que s'han creat a Girona durant el 2026
Tracking Pixel Contents