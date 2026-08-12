Palamós estudiarà si cal reforçar la prevenció dels salts al mar després de l’accident a la Fosca
L’accident reobre el debat sobre la seguretat dels salts des de les roques
El consistori ja adverteix els banyistes mitjançant megafonia en diversos idiomes sobre els riscos que comporta aquesta pràctica no permesa
Àfrica Benavente
L'Ajuntament de Palamós valorarà si cal reforçar les mesures de prevenció contra els salts al mar des de les zones rocoses del litoral arran de l'accident greu d'un jove aquest dilluns a la zona de Sa Tamardia, a la Fosca. El consistori assegura que ja fa avisos de manera habitual a través de la megafonia de les platges i que també hi ha tanques i elements informatius per delimitar les zones habilitades per al bany, que disposen de més mesures de seguretat.
El missatge que emet el servei de megafonia és explícit: «per la seva seguretat, eviti pujar o saltar des de roques i espigons». L'avís, que es difon en català, castellà, anglès i francès alerta que «aquesta pràctica comporta un alt risc de patir lesions greus o permanents» i afegeix que qualsevol complicació derivada de no respectar aquesta indicació «serà sota la seva pròpia responsabilitat».
Des de l'Ajuntament recorden que les zones de bany habilitades són les que estan abalisades i disposen de servei de socorrisme. És en aquests espais que el consistori assegura que pot garantir unes condicions de bany segures i personal per vigilar als usuaris.
Cal sortir del camí de ronda
En molts casos, les zones des d'on es fan els salts no tenen un accés habilitat. Per arribar a les roques, sovint cal sortir del camí de ronda i avançar pel terreny rocós per arribar fins a la línia d'aigua.
Fonts municipals expliquen que no hi ha un camí habilitat que connecti directament el recorregut amb aquest sector de costa. En alguns punts, a més, els usuaris han de superar una tanca física del camí de ronda per poder accedir a les roques.
El consistori recorda que el servei de socorrisme només cobreix les zones habilitades per al bany, mentre que l’accés a les roques queda sota responsabilitat dels usuaris.
Es valoraran noves mesures
Tot i les precaucions que ja s'apliquen, l'Ajuntament admet que estudiarà si cal reforçar encara més la prevenció després de l'accident. Una de les dificultats que assenyala, però, és l'extensió de les zones rocoses del litoral i la dificultat per senyalitzar o establir mesures de control en cadascun dels punts.
El consistori també posa de manifest que en bona part del camí de ronda ja hi ha tanques físiques, però, així i tot, alguns usuaris les salten per accedir a les roques. Argumenten que la possibilitat d’incorporar més senyalització o altres elements de prevenció es valorarà tenint en compte aquesta realitat.
Un problema que afecta la Costa Brava
El debat no és exclusiu de Palamós. De fet, llançar-se al mar des de les roques és una pràctica recurrent durant els mesos d'estiu en diversos punts de la Costa Brava. Cada municipi hi aplica mesures diferents.
Alguns ajuntaments han optat per afegir les prohibicions específiques a les seves ordenances. D'altres, en canvi, instal·len cartells informatius i opten pels avisos dels socorristes i els agents municipals. La gran extensió del litoral i la dificultat d’accedir a molts punts compliquen la vigilància.
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