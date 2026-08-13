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Accident múltiple entre quatre cotxes a la C-31 a l’altura de Gualta

Una persona ha estat traslladada al Trueta i una altra a l’Hospital de Palamós, sense que cap presenti ferides de gravetat

Un dels cotxes accidentats

Un dels cotxes accidentats / Anti-Radars Garrotxa

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Gualta

Un accident múltiple amb quatre cotxes implicats ha deixat dues persones ferides aquest dijous al migdia a la C-31, a l’altura de Gualta. Un dels afectats ha estat traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona i l’altra a l’Hospital de Palamós, tot i que no consta que cap d’elles hagi patit ferides de gravetat.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12.25 hores pel sinistre, que s’ha produït al punt quilomètric 348 de la carretera. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, l’alerta l’ha generat automàticament un dels vehicles implicats, després que el mateix sistema del cotxe detectés que havia patit un accident. Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, així com efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Mossos d’Esquadra per atendre els afectats i gestionar el sinistre.

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L’accident també ha tingut afectacions en la circulació a la zona, a la sortida de Torroella de Montgrí en direcció Pals. S’ha hagut de donar pas alternatiu als vehicles i s’han registrat retencions mentre els serveis d’emergències treballaven al punt.

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