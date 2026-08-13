Eufòria entre els centenars d'assistents per veure l'eclipsi al far de Sant Sebastià
Els núvols han fet la guitza durant tota la tarda, però al final s'ha vist el fenomen entre aplaudiments
Les comarques gironines viuen l’eclipsi entre emoció i núvols
Els centenars de persones que s'han acostat al far de Sant Sebastià a Llafranc (Baix Empordà) han pogut veure l'eclipsi uns minuts, després de la incertesa provocada pels núvols durant tota la tarda. No ha estat fins passades les vuit del vespre que el sol i la lluna s'han deixat veure darrere del núvol que els tapava i ha provocat un esclat d'eufòria entre els centenars de persones que estaven mirant el fenomen des dels diversos miradors i que fins aleshores, no havien fet servir les ulleres. Els aplaudiments han precedit un moment de silenci quan s'ha fet fosc gairebé del tot en aquest punt de la Costa Brava, que s'ha omplert de visitants, la majoria persones que estan passant les seves vacances a Llafranc o a Calella de Palafrugell.
La il·lusió inicial amb la qual els centenars de persones que han pujat fins al far de Sant Sebastià a Llafranc, s'ha convertit amb incertesa en veure la capa de núvols que cobria l'espai de cel on estava previst l'eclipsi. La frustració dels assistents s'incrementava en veure com la resta de cel estava completament net i molts donaven per fet que no veurien "gaire res". Les 30 persones que tenien reserva a la torre de guaita en l'activitat preparada pel Museu del Suro també patien, com els centenars que estaven en els diferents miradors d'aquest punt de la Costa Brava.
"En principi s'ha de veure molt bé, hem vingut per això i perquè estiuegem a Calella de Palafrugell", deien en Josep Maria Borrell i la Rosa Iglesias. En Nil i la Noemi són una parella de Palafrugell i a quarts de set ja tenien lloc agafat a primera fila de mirador. "Hem sortit de treballar i no teníem res a fer i sabíem que vindria gent. Per això hem preferit pujar d'hora", assenyalen.
Els minuts avançaven i la incertesa creixia, fins al punt que alguns han preferit seguir l'eclipsi a través del mòbil. Un núvol en forma d'enclusa impedia veure el fenomen i ningú feia ús de les ulleres que els darrers dies s'han esgotat. "Anirem a demanar que ens tornin els diners", bromejava l'Albert Mas, un jove de Sabadell i que estava de vacances a la Costa Brava.
Però quan passaven uns deu minuts de les vuit del vespre els ànims han començat a canviar. El sol ha començat a aparèixer per sota del núvol fins a mostrar-se al complet, coincidint amb els minuts àlgids de l'eclipsi. Han estat escassos deu minuts, però que "han valgut molt la pena".
"Ens pensàvem que no ho veuríem, però noi, al final ha estat espectacular", assenyalava en Joan Bosch, que s'ha acostat amb la família fins al far de Sant Sebastià per veure el fenomen. Com ell, en Xavi, de Barcelona, que ha "patit" per si al final no es veia res i ha pogut gaudir-ho. L'Olga Balaguer, de Sant Cugat, reconeixia que ha estat "brutal i més en aquest espai".
Els assistents han vist l'eclipsi i com es feia de nit, per tornar-se a il·luminar breument. I és que un altre núvol ha impedit veure com la lluna descobria de nou el sol. Tot plegat en un far de Sant Sebastià ple de gent i que, tot i que l'Ajuntament ha regulat l'accés, ha acumulat molts cotxes en una carretera secundària que ha quedat col·lapsada a la sortida.
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