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Incendi a l’antiga pedrera de Sa Riera, a Begur

El foc crema restes vegetals i s'ha declarat aquesta tarda; durant l'actuació s'hi han arribat a mobilitzar fins a deu dotacions

Una imatge d'arxiu de camions de Bombers

Una imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

Els Bombers treballen aquest dijous en un incendi a Begur, al Baix Empordà. El foc s'ha declarat a l'antiga pedrera de la zona de Sa Riera i afecta restes vegetals, segons ha informat el cos d'emergències. L'avís s'ha rebut a les 16.57 hores.

A les 20.49 hores l'incendi continuava actiu i hi treballaven tres dotacions dels Bombers, segons les dades recollides per focs.cat. El dispositiu, però, ha estat més ampli durant la tarda. Ràdio Capital ha arribat a informar de deu dotacions mobilitzades per apagar les flames.

El foc, a la zona de Sa Riera

L'incendi s'ha originat en un punt pròxim a Sa Riera, un dels nuclis costaners de Begur. Els Bombers el situen concretament a l'antiga pedrera, mentre que Ràdio Capital precisa que l'actuació s'ha fet a l'entorn del carrer Roca de Mas Mató, en una zona propera a un càmping.

La presència de fum ha alertat de l'incendi durant la tarda. Segons el mitjà baix-empordanès, una columna de fum era visible des de la zona poc després de rebre's l'avís.

El dispositiu es redueix a tres dotacions

Tot i que durant les primeres hores s'han mobilitzat més efectius, a última hora de la tarda quedaven tres dotacions treballant sobre el terreny. De moment, els Bombers no han informat de la superfície afectada ni de les causes de l'incendi.

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El foc de Begur coincideix aquest dijous amb un altre incendi declarat al vespre a Girona, a la Pujada dels Polvorins, on els Bombers també treballen per apagar les flames.

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