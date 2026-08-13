Incendi a l’antiga pedrera de Sa Riera, a Begur
El foc crema restes vegetals i s'ha declarat aquesta tarda; durant l'actuació s'hi han arribat a mobilitzar fins a deu dotacions
Els Bombers treballen aquest dijous en un incendi a Begur, al Baix Empordà. El foc s'ha declarat a l'antiga pedrera de la zona de Sa Riera i afecta restes vegetals, segons ha informat el cos d'emergències. L'avís s'ha rebut a les 16.57 hores.
A les 20.49 hores l'incendi continuava actiu i hi treballaven tres dotacions dels Bombers, segons les dades recollides per focs.cat. El dispositiu, però, ha estat més ampli durant la tarda. Ràdio Capital ha arribat a informar de deu dotacions mobilitzades per apagar les flames.
El foc, a la zona de Sa Riera
L'incendi s'ha originat en un punt pròxim a Sa Riera, un dels nuclis costaners de Begur. Els Bombers el situen concretament a l'antiga pedrera, mentre que Ràdio Capital precisa que l'actuació s'ha fet a l'entorn del carrer Roca de Mas Mató, en una zona propera a un càmping.
La presència de fum ha alertat de l'incendi durant la tarda. Segons el mitjà baix-empordanès, una columna de fum era visible des de la zona poc després de rebre's l'avís.
El dispositiu es redueix a tres dotacions
Tot i que durant les primeres hores s'han mobilitzat més efectius, a última hora de la tarda quedaven tres dotacions treballant sobre el terreny. De moment, els Bombers no han informat de la superfície afectada ni de les causes de l'incendi.
El foc de Begur coincideix aquest dijous amb un altre incendi declarat al vespre a Girona, a la Pujada dels Polvorins, on els Bombers també treballen per apagar les flames.
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