Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
Els serveis mèdics han intentat reanimar la víctima aquest matí, però no han pogut salvar-li la vida
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Un home ha mort aquest dijous al matí mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós. Els serveis d’emergències han rebut l’avís dels fets a les 9.48 hores i s’han desplaçat fins al lloc.
Segons han explicat els Mossos d’Esquadra, l’home ha patit una indisposició quan es trobava dins de l’aigua, possiblement de caràcter cardíac, i no ha pogut sortir-ne.
Els serveis mèdics han intentat reanimar la víctima, però les maniobres no han tingut èxit i finalment s’ha certificat la seva mort.
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