El Baix Empordà rep més d'1,4 milions d’euros del nou Pla d'Obres i Serveis 2025-2029 de la Generalitat
Begur concentra cinc projectes subvencionats i l'Estartit i el Consell Comarcal també reben finançament dins del programa
DdG
El Baix Empordà rebrà més d'1,4 milions d’euros de la Generalitat a través de la nova convocatòria 2025-2029 del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). En el conjunt de Catalunya, el programa duplica el seu pressupost fins als 500 milions d'euros, després dels 250 milions de la convocatòria 2020-2024.
En aquesta nova edició, tots els municipis, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades rebran subvenció fins a l'any 2029. Al Baix Empordà, hi ha cinc projectes finançats a Begur per valor de prop de 544.000 euros. El PUOSC permetrà diverses actuacions de renovació del clavegueram, la xarxa d'aigua potable i el paviment als carrers Font de Baix, Dalmai Bernat, Son Rich i Son Moles, i la reforma del Casino Cultura.
A més, la dotació inclou el Consell Comarcal, que disposa de 512.195, com també l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit, que rebrà 375.000 euros per pavimentar els carrers Devesa, Pedrosa, Emporium, Eivissa i la zona de la pujada Primavera.
El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsarà la redistribució de les dependències de Promoció Econòmica per implantar una aula de formació; la renovació i millora energètica del sistema de climatització de l'edifici Can Salamó; i la construcció d'una pèrgola a la terrassa de la primera planta, juntament amb la redistribució de la segona planta i l'ampliació d'obertures de la tercera planta del mateix edifici.
Més ajuts per als municipis rurals
Una de les novetats destacades és la incorporació d’una línia específica d’ajudes per als municipis rurals. En aquest cas, els municipis de menys de 2.000 habitants compten amb un import fix de 110.000 euros addicionals. Segons el Govern, aquesta mesura pretén reforçar els serveis públics locals, contribuir a revertir el despoblament i afavorir l’arrelament de la població en els entorns rurals. A més, els ajuntaments ja no han de competir entre ells per accedir a les subvencions.
El PUOSC, impulsat pel Departament de la Presidència a través de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb Aran, és un dels principals instruments de suport als municipis. Serveix per finançar obres de millora del territori i projectes vinculats a la dinamització econòmica local. Hi poden accedir els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals i també les mancomunitats, en aquest cas si els municipis que en formen part renuncien al pressupost assignat en favor d’un projecte comú.
Nou sistema de repartiment
El nou PUOSC estrena un nou sistema de repartiment de les subvencions en aquesta convocatòria. En el cas dels ajuntaments, l’import oscil·la entre els 400.000 i els 789.900 euros, mentre que els consells comarcals disposen d’una assignació fixa de 512.195,12 euros i les entitats municipals descentralitzades reben 375.000 euros.
Segons el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, aquest nou model representa un “canvi radical” respecte a convocatòries anteriors, tant pel volum de recursos com pel sistema de repartiment. El model unifica línies de subvencions, elimina la puntuació i estableix un règim de concurrència no competitiva, fet que dona més autonomia als ajuntaments.
Pel que fa al cofinançament, el percentatge que assumirà la Generalitat variarà segons la població de cada municipi: fins al 95% en municipis de fins a 1.000 habitants; el 90% entre 1.001 i 2.000; el 80% entre 2.001 i 5.000; el 75% entre 5.001 i 10.000; el 70% entre 10.001 i 50.000; i el 50% en municipis de més de 50.000 habitants.
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