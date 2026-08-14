Ensurt a la Bisbal d'Empordà: un cotxe s'encasta al Consell Comarcal del Baix Empordà
Cap dels dos ocupants ha patit ferides en l'accident, que s'ha produït per la pèrdua de control del vehicle
Un vehicle ha quedat encastat aquest divendres al matí a l’entrada de l’oficina del Consell Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d’Empordà, després de patir un accident a la cruïlla dels carrers Raig, Nou i Valentí Almirall, just davant de l’accés principal de l’edifici.
L’accident s’ha produït cap a les 11 del matí i hi ha estat implicat un únic vehicle, en el qual circulava un matrimoni d’edat avançada. Tot i l’espectacularitat de l’accident, cap dels dos ocupants ha patit ferides, segons ha informat la Policia Local. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per atendre’ls i, més enllà del fort ensurt, tots dos es trobaven bé.
El vehicle ha quedat fortament encastat contra l’entrada principal del Consell Comarcal, l’accés que habitualment utilitzen els ciutadans per fer les seves gestions. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions i han treballat durant aproximadament una hora i mitja per retirar el vehicle de la façana i restablir la circulació.
Segons la Policia Local, el conductor, un home de setanta-vuit anys, hauria explicat que el vehicle —un model elèctric o híbrid— ha accelerat sobtadament després d’activar algun dispositiu, sense que ell pogués controlar-lo. Després de parlar amb els Bombers, la policia apunta que podria tractar-se d’algun mecanisme relacionat amb el control de velocitat, tot i que aquesta possibilitat no està confirmada.
La prova d’alcoholèmia practicada al conductor ha donat un resultat de 0,00.
Els Bombers han pogut retirar el vehicle de l’entrada de l’edifici i l’han deixat en un costat de la via, a l’espera de la grua de l’asseguradora, que ha arribat aproximadament al cap de tres hores.
Afortunadament, l’accident no ha causat ferits ni ha afectat cap altra persona.
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