L'Ajuntament de Palamós destina 28.700 euros a cinc entitats locals solidàries
Les subvencions cobreixen la totalitat de l'import sol·licitat per les cinc ONG per al desenvolupament dels seus respectius projectes
L’Ajuntament de Palamós ha concedit 28.700 euros en subvencions a les cinc entitats locals que enguany han presentat projectes de solidaritat i cooperació. La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació dels ajuts, que cobreixen el 100% de l’import sol·licitat per cadascuna de les ONG.
La convocatòria, impulsada pel Departament de Cooperació i Solidaritat del consistori, es va obrir el passat mes de maig. En aquesta edició, totes les entitats que hi han concorregut han obtingut la totalitat de l’ajut que havien demanat, que serà destinat al desenvolupament dels seus respectius projectes.
En concret, Amb les teves mans rebrà 6.500 euros; Juntos X Ellos, 6.200 euros; i Creu Roja Palamós, 6.000 euros. Per la seva banda, l’Associació Socioeducativa Escolàpia (Sed-ESC) i Mans Unides de Palamós i Sant Joan rebran 5.000 euros cadascuna.
Els ajuts tenen en compte diversos criteris a l’hora de valorar les propostes. Entre aquests hi ha les activitats que les entitats desenvolupen a Palamós, la seva implantació social al municipi i l’experiència prèvia en projectes de cooperació.
La valoració també incorpora aspectes vinculats amb l’estratègia i la metodologia de cada projecte, com també la implicació individual i col·lectiva en iniciatives solidàries, amb una atenció especial a la població infantil i juvenil.
Finalment, un altre dels elements que es té en consideració és el treball en xarxa amb altres entitats de Palamós, amb l’objectiu de reforçar la cooperació i la participació del teixit associatiu local.
En aquesta convocatòria, per tant, el consistori ha garantit que les cinc ONG sol·licitants puguin desenvolupar els projectes previstos amb la totalitat dels recursos econòmics que havien sol·licitat.
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