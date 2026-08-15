Les queixes per incivisme a les nits a Platja d'Aro cauen un 37% en deu anys arran de la mediació amb l'oci nocturn
La Policia Local ha incorporat una unitat nova que passa pels locals un cop han tancat per evitar conflictes
Gerard Vilà (ACN)
Les queixes veïnals per incivisme a Platja d'Aro s'han reduït un 37% en deu anys. En concret, el passat 2025 se'n van registrar 28 per la prop d'una setantena que hi havia el 2016. Una caiguda que l'Ajuntament justifica arran de la mediació que durant tots aquests anys s'ha fet amb els responsables dels locals d'oci nocturn. En aquest sentit, l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, explica que han aconseguit que la seguretat privada dels locals facin vigilància a tot l'entorn i no només dedicar-se a l'interior del negoci. A més, aquest any el consistori ha incorporat també una unitat policial de convivència que passa pels diferents bars i discoteques un cop han tancat per controlar que no hi hagi conflictes.
Des de l'Ajuntament de Platja d'Aro assenyalen que la iniciativa de fer mediació amb els locals d'oci nocturn ha suposat "un èxit" que ha permès "millorar la seguretat" tant pels locals com pels veïns que viuen en zones properes. L'alcalde, Maurici Jiménez, assenyala que el que han notat és que ara la seguretat privada dels establiments fan una "vigilància activa" a l'entorn i no es limiten a dins del que passa al local d'oci nocturn com abans.
L'alcalde destaca que d'aquesta manera s'actua de forma "preventiva i no reactiva", o sigui, que no s'arriba a produir el conflicte, almenys entorn del local. Això fa que des de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró valorin "molt positivament" la mediació en l'oci nocturn, especialment durant la temporada d'estiu.
Jiménez explica que abans de l'estiu es reuneixen conjuntament amb els responsables de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra i responsables de l'oci nocturn, per valorar quines accions cal prendre en relació amb l'estiu anterior. "Això ens ajuda molt", remarca el batlle.
Encara hi ha queixes
La mediació i la coordinació amb els locals de la localitat ha permès una reducció significativa i, per això, Jiménez diu que seguiran treballant en aquesta línia. Ara bé, des del consistori reconeixen que segueixen havent-hi queixes per sorolls i incivisme. El problema, expliquen des del consistori, és que moltes persones fan botellada a una altra banda o bé segueixen de festa un cop han abandonat el local d'oci nocturn.
"A vegades van a una plaça o a un carrer i s'asseuen allà i fan soroll i és aleshores quan els veïns truquen queixant-se. Però això no es pot relacionar amb què el local fa les coses malament sinó que és una qüestió de civisme i és quan hem d'actuar", assenyala Maurici Jiménez.
Una nova unitat policial
Per evitar aquests problemes, aquest estiu la Policia Local de Platja d'Aro ha incorporat una nova unitat de convivència que vetlla per evitar que es produeixin aquestes actituds incíviques. Es tracta d'un grup que treballa cada nit i que es dedica a passar pels locals d'oci nocturn un cop han tancat les portes per assegurar que no es formen grups de persones que pretenguin acabar la festa en algun espai públic i generar molèsties.
"Es dedica a vetllar per allò que hem d'assegurar com a policia. La gent surt del local i ha d'anar cap a casa seva, però n'hi ha alguns que la lien. Doncs és aquí on hem d'incidir per una qüestió de convivència", remarca l'alcalde.
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