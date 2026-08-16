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Festa Major de la Bisbal: l’Àliga més antiga de Catalunya, protagonista de la jornada matinal

Sefa Ponsatí, guardonada com a Bisbalenca de l'Any

La Bisbal d'Empordà té l'àliga festiva més antiga de Catalunya

La Bisbal d'Empordà té l'àliga festiva més antiga de Catalunya / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

La Bisbal d'Empordà

L’Àliga de la Bisbal d’Empordà és l’àliga festiva més antiga de Catalunya. Es va estrenar el 15 d’abril de 1619 i està feta de fusta i pell daurada i és Bé Cultural d’Interès Nacional. Forma part del seguici festiu i surt sempre per la Festa Major. Ahir no va ser una excepció, i després de fer el primer ball al davant de l’Ajuntament en honor als representants del poble, va acompanyar el seguici del consistori fins a l’ofici de Festa Major, a la Parròquia de Santa Maria. Acabat l’ofici solemne l’Àliga va entrar a l’església i, als peus de l’altar, va dedicar el ball a la Verge Maria, patrona de la Bisbal.

L'àliga a l'interior de l'església

L'àliga a l'interior de l'església / Marc Martí Font

La jornada s’havia iniciat a les 10 del matí a la sala de plens de l’Ajuntament, amb l’acte de lliurament del guardó Bisbalenca de l’Any 2025 a Sefa Ponsatí, per la seva contribució, any rere any, a la difusió del cinema d’animació i l’educació cinematogràfica entre infants i joves.

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