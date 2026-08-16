Festa Major de la Bisbal: l’Àliga més antiga de Catalunya, protagonista de la jornada matinal
Sefa Ponsatí, guardonada com a Bisbalenca de l'Any
L’Àliga de la Bisbal d’Empordà és l’àliga festiva més antiga de Catalunya. Es va estrenar el 15 d’abril de 1619 i està feta de fusta i pell daurada i és Bé Cultural d’Interès Nacional. Forma part del seguici festiu i surt sempre per la Festa Major. Ahir no va ser una excepció, i després de fer el primer ball al davant de l’Ajuntament en honor als representants del poble, va acompanyar el seguici del consistori fins a l’ofici de Festa Major, a la Parròquia de Santa Maria. Acabat l’ofici solemne l’Àliga va entrar a l’església i, als peus de l’altar, va dedicar el ball a la Verge Maria, patrona de la Bisbal.
La jornada s’havia iniciat a les 10 del matí a la sala de plens de l’Ajuntament, amb l’acte de lliurament del guardó Bisbalenca de l’Any 2025 a Sefa Ponsatí, per la seva contribució, any rere any, a la difusió del cinema d’animació i l’educació cinematogràfica entre infants i joves.
La Festa Major de la Bisbal va començar divendres a la nit i es perllongarà fins al dia 18, amb una trentena de concerts i els habituals actes de cultura popular.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines