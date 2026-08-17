Junts per Palamós reclama l’ampliació del servei de socorrisme a les platges
El candidat Raül Núñez ha expressat la seva preocupació pel que considera una mancança de seguretat i proposa replantejar el model de manera integral
Junts per Palamós i Sant Joan reclama ampliar l'horari del servei de socorrisme de les platges de Palamós "per adaptar-lo a l'ús que en fan els banyistes". El cap de llista de la formació a les eleccions municipals de l’any vinent, Raül Núñez, ha expressat la seva preocupació pel que considera una mancança de seguretat a les platges del municipi, i proposa replantejar-ne el model de manera integral.
"El servei de socorrisme funciona des de les 10 del matí a les 19h de la tarda, però la realitat és que avui moltes persones ja gaudeixen de la platja a les 7h, a les 8h, i a les 20h. No podem fer com si no passés res i deixar sense cobrir una franja que utilitzen tants banyistes. Cal una vigilància de sol a sol, que s'adapti als usos reals de la platja", ha dit Núñez. "Creiem que cal repensar el servei que oferim a les platges, en un moment en què els estius cada vegada són més calorosos i la gent busca sortir i anar al mar a les hores de menys calor", ha afegit.
"Un model de seguretat litoral referent a Catalunya"
"Volem que Palamós i Sant Joan liderin un model de seguretat litoral que sigui referent a Catalunya", ha remarcat Núñez. Per això, proposen un dispositiu de vigilància que cobreixi de bon matí fins ben entrada la tarda a l'estiu, amb reforç especial a les hores en què avui no hi ha ningú vigilant. També reclamen un comandament tècnic estable, que no sigui només estacional i una formació continuada dels socorristes en rescat, sanitat i gestió de crisi. En aquest sentit, aposten per un servei amb condicions dignes que atregui professionals amb experiència i no només estudiants en pràctiques d'estiu.
Per altra banda, proposen incorporar drons de vigilància i de rescat que permetin intervenir ràpidament davant d'una emergència, ampliant l'abast de la vigilància humana i reduint els temps de resposta, especialment en punts de difícil accés, i una coordinació institucional amb protocols clars i compartits entre socorrisme, Policia Local, Mossos d'Esquadra i SEM, "perquè davant d'una emergència ningú dubti qui fa què ni es perdi ni un minut".
Des de Junts per Palamós també aposten per un model de col·laboració amb els municipis veïns del litoral "per compartir mitjans, professionalitzar el servei tot l'any i fer que la seguretat no depengui de les fronteres municipals, sinó de la costa que compartim", ha afegit Núñez.
Respecte a la mort d'un banyista i un jove ferit greu en dos incidents la setmana passada, el cap de llista també ha lamentat que l’Ajuntament no hagi fet "una anàlisi en profunditat". "Quan hi ha incidents o accidents com els ocorreguts en les darreres setmanes, cal fer una lectura analítica dels fets, que de manera constructiva i sense culpabilitzar que ens permeti avançar i evolucionar per poder evitar que passin una altra vegada. Així es millora en tots els equips d’emergències, i entenem que un govern municipal no ha de ser menys, pel benestar i seguretat de les persones", ha sentenciat.
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