Pals redueix un 30% el rebuig durant el primer mes del Porta a Porta
El 70% del rebuig generat prové de la zona de la platja, que encara no aplica el nou sistema de recollida selectiva
L’Ajuntament de Pals fa un balanç molt positiu del primer mes de funcionament del nou sistema de recollida selectiva Porta a Porta, implantat el passat 18 de maig. Les primeres dades disponibles, corresponents al mes de juny, mostren una reducció del 30% de la fracció resta respecte del mateix període de l’any anterior.
Els resultats són especialment destacables perquè el sistema encara no s’ha implantat a la zona de la platja, on es concentra aproximadament el 60% dels habitatges del municipi i que continua funcionant amb el sistema tradicional de contenidors.
Menys rebuig i més recollida
Durant el primer mes de funcionament, el rebuig s’ha reduït un 30%, mentre que la recollida selectiva de paper i cartró i d’envasos ha augmentat de manera significativa.
Actualment, el Porta a Porta funciona a Pals, als Masos de Pals, a Mas Tomasí i als disseminats. Des de mitjans de juny, el sistema també incorpora una recollida diferenciada destinada als establiments comercials.
Tot i que les dades encara són provisionals, ha informat l'Ajuntament, "l’evolució posa de manifest una bona resposta de la ciutadania, els establiments comercials, els allotjaments turístics i els càmpings". El govern considera que la seva implicació està sent clau per al bon funcionament del nou model.
La implantació es va fer de manera progressiva. Durant els primers quinze dies, el Porta a Porta va conviure amb el sistema tradicional de contenidors per facilitar l’adaptació dels usuaris. Aquest període també ha permès ajustar freqüències i resoldre incidències detectades en alguns punts del municipi.
El 70% del rebuig prové de la zona de la platja
Una de les dades més significatives és la distribució del rebuig generat durant el mes de juny. El 70% del rebuig recollit a Pals prové de la zona de la platja, mentre que el 30% restant correspon a la resta del municipi i als càmpings, on ja funciona el Porta a Porta.
La dada pren especial rellevància si es té en compte que la zona de la platja concentra aproximadament el 60% dels habitatges de Pals i encara manté el sistema tradicional de contenidors.
Segons l’Ajuntament, aquestes xifres evidencien el potencial de millora que encara existeix quan el nou model s’estengui a tot el municipi.
L’Ajuntament recorda que les dades disponibles encara no reflecteixen la totalitat dels residus gestionats durant aquest període. Per una banda, encara no s’hi han incorporat les dades de la deixalleria municipal, on s’ha detectat un increment de les aportacions arran de la implantació del nou sistema.
Per altra banda, els càmpings disposen de compactadors per al cartró i els envasos que s’estan buidant durant el mes de juliol. Aquest fet també tindrà incidència en el còmput final de les diferents fraccions reciclades.
El desplegament continuarà aquest estiu
L’Ajuntament continua treballant en el desplegament del nou servei. Durant aquest estiu s’està lliurant el material necessari —cubells, targetes d’accés i altres elements del sistema— als veïns de la zona de la platja, amb l’objectiu de preparar la futura implantació del Porta a Porta en aquest sector l’estiu vinent.
També s’està fent arribar aquest material als propietaris de segones residències de la resta del municipi que aprofiten el període estival per desplaçar-se a Pals.
El consistori agraeix la bona predisposició demostrada durant aquests primers mesos per part de la ciutadania, els establiments comercials, els allotjaments turístics i els càmpings. L’Ajuntament considera que la implicació de tots els agents és essencial perquè el canvi de model sigui un èxit i permeti avançar cap a un municipi més net i sostenible, amb uns nivells de reciclatge cada vegada més elevats.
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