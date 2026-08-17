La temperatura de l'aigua del mar continua batent rècords: l'Estartit registra 27,8°C
El programa europeu Copernicus alerta que l'onada de calor marina continua afectant el Mediterrani occidental amb anomalies de fins a 6ºC per sobre de la mitjana
La temperatura de l'aigua del mar al Mediterrani continua registrant rècords. A casa nostra, dijous passat l'estació meteorològica de l'Estartit va registrar a una milla de les illes Medes 27,77ºC a la superfície, la dada més alta des de l'any 1974, quan van començar els registres. Fins ara, la més elevada havia estat els 27,65ºC del 9 d'agost de 2024.
Des del mes de febrer, la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit s'ha mantingut en tots els registres per sobre de la mitjana. El valor d'aquest 13 d'agost es troba gairebé cinc graus per sobre del que és habitual pel lloc i l'època, que serien 23,2ºC. En la mateixa línia, les dades de l'observador meteorològic Josep Pascual constaten que dilluns passat a Palamós també es va assolir la mateixa temperatura, 27,8ºC.
De fet, divendres passat el programa europeu Copernicus alertava un cop més que l'onada de calor marina continua afectant el Mediterrani occidental degut a les temperatures inusualment càlides d'aquest estiu. En el mapa, els tons vermells i vermells foscos indiquen àrees on les temperatures de la superfície del mar estan per sobre de la mitjana. Les anomalies més grans, arribant aproximadament a 6°C per sobre de la mitjana, es van registrar al golf de Lleó, a la costa del sud de França.
Segons el mateix Copernicus, l'Europa occidental ha registrat el període de juny a juliol més calorós de la història amb 2,79°C per sobre de la mitjana. Destaca que el mes passat es van produir la tercera i quarta onada de calor des del maig, cosa que va suposar "una ratxa excepcional de calor extrema".
Així mateix, també ha persistit i s'ha intensificat la sequera generalitzada que es va veure al maig i juny, amb les precipitacions i la humitat del sòl "excepcionalment" baixes a Espanya, França, algunes zones d'Alemanya i el Regne Unit. Des de Copernicus apunten que la combinació de les altes temperatures amb la manca de pluges han provocat "la propagació i la intensificació dels incendis forestals extrems".
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