El 25è Mercat Medieval de Castell d’Aro: consulta la programació
L'Ajuntament preveu una afluència d'entre 15.000 i 20.000 visitants durant el cap de setmana de la celebració al nucli històric
Castell d’Aro es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició del Mercat Medieval, que enguany arriba a la seva 25a edició. La cita tindrà lloc dissabte 22 i diumenge 23 d’agost, d’11 a 14 h i de 18 a 22 h, als carrers del nucli històric de Castell d’Aro, amb entrada lliure i gratuïta.
L’esdeveniment combinarà espectacles, música, demostracions d’oficis, activitats familiars, artesania, gastronomia i restauració en un entorn ambientat amb escuts heràldics, estendards i banderoles. L’Ajuntament preveu mantenir les xifres de les darreres edicions, amb una afluència estimada d’entre 15.000 i 20.000 visitants.
La proposta, impulsada per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, vol convertir els carrers medievals de la vila en un gran escenari d’activitats: «Amb aquesta nova edició del Mercat Medieval es vol oferir al públic a les darreries d’agost una proposta lúdica que complementa els altres atractius del municipi», assenyala.
Un dels principals atractius del mercat serà la possibilitat de veure demostracions d’antics oficis. Els visitants podran descobrir el treball de forja, a càrrec de Sordibus; la fabricació de cereres i elements d’apicultura medieval, amb El Món Bee; el vidre bufat, de la mà de Frank Carnerero, i els tints medievals i socarrats, especialitat de Terrafoc Artesans.
La fira d’artesania i alimentació ocuparà els carrers del nucli antic i la plaça Poeta Sitjar durant tot el dia. També hi haurà un espai de restauració per completar l’experiència gastronòmica dels visitants.
El programa incorpora diverses propostes participatives, entre les quals destaquen l’exposició d’armes i armadures de la baixa edat mitjana, el campament medieval i el taller de circ, a càrrec d’Alma Cubrae i Los Herrerita, respectivament.
Per al públic familiar, «Petits constructors» proposarà una instal·lació de joc inspirada en la construcció i els picapedrers. També s’hi faran tallers infantils de flors de cera i penjolls.
Cercaviles, teatre i combats de cavallers
La programació d’espectacles s’estendrà durant tot el cap de setmana, amb activitats tant al matí com a la tarda. El públic podrà assistir a cercaviles musicals de Turdion i Els Berros de la Cort, al teatre itinerant Els Traginers, de Sordibus, i a la cercavila medieval de Caravana de les Arts.
L'agenda també inclou La llegenda de l’origen de Castell d’Aro, una proposta teatral d’Unitat de Llegenda i ETC Teatre que recuperarà la història i l’imaginari de la vila. També es podrà presenciar dansa del ventre, duels entre cavallers i un torneig cavalleresc d’Alma Cubrae.
La jornada de dissabte començarà, a més, amb el pregó inaugural de Guerau de Lledó, últim castlà del Castell de Benedormiens, a dos quarts d'onze del matí a la plaça de Santa Maria.
La programació es tancarà cada jornada amb música. Dissabte, el grup Turdion oferirà el concert medieval Grimorium, a dos quarts de deu del vespre a la plaça Poeta Sitjar.
Un escenari medieval amb més de mil anys d’història
El nucli històric de Castell d’Aro tornarà a ser l’escenari de l’esdeveniment, aprofitant el valor patrimonial d’un espai declarat bé cultural d’interès nacional. El conjunt històric està format pels carrers medievals, l’església i, especialment, el Castell de Benedormiens, un dels principals elements patrimonials de la Vall d’Aro.
El castell està documentat des de l’any 1041 i conserva la seva part més antiga, corresponent al segle XII. Aquest patrimoni servirà novament de teló de fons per a una proposta que busca combinar divulgació, entreteniment i ambientació històrica.
Programa del 25è Mercat Medieval
Activitats permanents
- Exposició de la baixa edat mitjana · Alma Cubrae · 10-14 h i 17-22 h · Antic Casino.
- Taller de circ · Los Herrerita · 11-13 h i 17-19.30 h · Plaça Poeta Sitjar.
- Campament medieval · Alma Cubrae · 11-13 h i 17-20 h · Plaça Poeta Sitjar.
- «Petits constructors» · Sordibus · 11-14 h i 17-20 h · Entorn del Castell de Benedormiens i plaça de la Constitució.
- Fira d’artesania i alimentació · Tot el dia · Carrers del nucli antic i plaça Poeta Sitjar.
- Espai de restauració · Tot el dia · Plaça Poeta Sitjar.
Demostracions d’oficis
- Forja · Sordibus · 10-14 h i 17-22 h · Plaça de la Constitució.
- Cereres i elements d’apicultura medieval · El Món Bee · 10-14 h i 17-22 h · Plaça de Santa Maria.
- Vidre bufat · Frank Carnerero · 10-14 h i 17-22 h · Plaça de Santa Maria.
- Tints medievals i socarrats · Terrafoc Artesans · 10-14 h i 17-22 h · Plaça Lluís Companys.
Tallers infantils
- Flors de cera · El Món Bee · 11-14 h i 17-20 h · Carrer Hospital.
- Penjolls · Tot Medieval · 11-14 h i 17-20 h · Plaça Poeta Sitjar.
Activitats de matí
- 10.30 h · Pregó inaugural de Guerau de Lledó · Plaça de Santa Maria · Només dissabte.
- 10.30 i 12 h · Cercavila musical · Turdion · Itinerant.
- 11 i 12.30 h · Els Traginers, teatre · Sordibus · Itinerant.
- 11.30 h · Cercavila medieval · Caravana de les Arts · Itinerant.
- 11.30 i 13.30 h · Cercavila musical · Els Berros de la Cort · Itinerant.
- 12 h · La llegenda de l’origen de Castell d’Aro · Unitat de Llegenda i ETC Teatre · Espai Escoles Velles.
- 12.30 h · Taller de dansa del ventre · Caravana de les Arts · Plaça Poeta Sitjar.
- 13.15 h · Duel entre cavallers · Alma Cubrae · Plaça Poeta Sitjar.
Activitats de tarda
- 17.30 h · Cercavila medieval · Caravana de les Arts · Itinerant.
- 18, 19.30 i 21 h · Cercavila musical · Els Berros de la Cort · Itinerant.
- 18.30 i 20 h · Els Traginers, teatre · Sordibus · Itinerant.
- 18.30 h · Taller de dansa del ventre · Caravana de les Arts · Plaça Poeta Sitjar.
- 19 h · Cercavila musical · Turdion · Itinerant.
- 19 h · La llegenda de l’origen de Castell d’Aro · Unitat de Llegenda i ETC Teatre · Espai Escoles Velles.
- 19.30 h · Cercavila medieval · Caravana de les Arts · Itinerant.
- 20.30 h · Pas d’armes i torneig cavalleresc · Alma Cubrae · Plaça Poeta Sitjar.
- 21.30 h · Grimorium, música medieval · Turdion · Plaça Poeta Sitjar.
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