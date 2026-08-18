Caldes de Malavella prepara un pla per donar vida als locals comercials buits
El municipi farà treball de camp als carrers comercials per detectar dificultats i oportunitats i preparar un futur pla d’acció
Caldes de Malavella posarà en marxa en les pròximes setmanes un estudi sobre la situació dels seus carrers comercials amb l’objectiu de reforçar el comerç de proximitat i buscar noves oportunitats per als locals buits del municipi.
La iniciativa, impulsada des de l’àmbit de promoció econòmica, vol analitzar què està passant als principals espais comercials del poble i identificar quines dificultats impedeixen que alguns establiments sense activitat puguin tornar a aixecar la persiana.
El punt de partida serà un treball de camp que permetrà identificar els locals que actualment estan buits, comprovar-ne l’estat i recollir informació sobre les barreres que poden dificultar-ne la reactivació.
A partir d’aquestes dades, el municipi preveu elaborar més endavant una diagnosi comercial que permeti detectar oportunitats i determinar quines zones tenen més potencial, quins tipus de negocis hi podrien encaixar o quins obstacles caldria superar per facilitar l’arribada de noves activitats.
Aquest treball també haurà de servir de base per definir un futur pla d’acció amb mesures concretes per dinamitzar els espais comercials. Entre les opcions que es plantegen hi ha facilitar l’obertura de nous negocis i explorar fórmules alternatives per donar ús als locals sense activitat.
En aquest sentit, el municipi apunta a possibilitats com les cessions temporals de locals o la seva utilització per acollir iniciatives culturals i creatives. L’objectiu final és recuperar activitat als carrers comercials i generar noves oportunitats per als establiments de proximitat.
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