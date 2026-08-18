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Un ciclista ferit en ser atropellat per un turisme a Palafrugell

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat la víctima a l'Hospital Trueta

Ambulàncies del SEM.

Ambulàncies del SEM. / DdG

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Palafrugell

Un ciclista ha estat traslladat aquest dimarts al matí a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu després de ser atropellat per un turisme a Palafrugell.

L’avís de l’accident s’ha rebut passades les onze, a la carretera GIV-6546. Segons les primeres informacions, el ciclista ha quedat estès a terra, però estava conscient quan han arribat els serveis d’emergències.

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El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una ambulància, que ha assistit l’afectat i l’ha traslladat posteriorment a l’Hospital Trueta amb pronòstic menys greu.

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