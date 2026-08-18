La Colla Castellera del Montgrí, nova agrupació en formació de la Coordinadora de Colles Castelleres
Amb la nova incorporació, la CCCC compta ja amb 104 colles nacionals i 17 a l'exterior
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) va aprovar el passat dilluns l’admissió de la Colla Castellera del Montgrí com a nova colla en formació. L’agost del 2025 un grup de joves va iniciar el projecte i vuit mesos després dels primers pilars a Santa Cristina, ja forma part de la CCCC. En un període d’entre tres i cinc anys, en els quals l’entitat acompanyarà el procés de creixement i consolidació del grup, els Merlets del Montgrí podran ser una colla de ple dret. Mentrestant, podran gaudir de la majoria dels beneficis, però no tindran dret a vot a l’assemblea. Amb aquesta incorporació, la CCCC compta amb 104 colles nacionals (85 de ple dret, 14 universitàries, 3 en formació i 2 en discontinuïtat) i 17 colles a l’exterior.
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