Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RipollTsygankovresidència Creu de Palaumosquit tigre GironaEnredados GironaRyanairHayden Panettiereagenda Girona
instagramlinkedin

Un home resulta ferit en un accident amb dos vehicles a Palafrugell aquesta nit

Els Bombers van desplaçar dues dotacions fins a la carretera GIV-6542, on també va intervenir la Policia Local

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Palafrugell

Un home de quaranta-quatre anys ha patit un accident de trànsit aquest dimarts a la nit a la carretera GIV-6542, dins del terme municipal de Palafrugell. Segons les primeres informacions de Bombers l'accidentat hauria patit lesions de caràcter lleu.

L’avís, rebut passades les 12 de la nit, alertava inicialment que un turisme havia sortit de la via. En arribar-hi les dues dotacions dels Bombers de la Generalitat del parc de Palafrugell, van comprovar que es tractava d’un accident amb dos vehicles implicats. La Policia Local del municipi també es va desplaçar al lloc dels fets.

Notícies relacionades

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar una ambulància i van traslladar l'afectat a l’Hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu. La víctima no havia quedat atrapada.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents