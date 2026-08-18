Palafrugell ofereix formació gratuïta en IA, logística i construcció aquesta tardor
El Servei d’Ocupació Municipal programa cursos també sobre administració pública i emprenedoria per facilitar l’accés a noves oportunitats laborals
El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha presentat la nova oferta de formació per a aquesta tardor, amb cursos i sessions gratuïtes dirigides principalment a persones que busquen feina o que volen millorar la seva situació laboral.
La programació inclou propostes relacionades amb la logística i la gestió de magatzems, la prevenció de riscos laborals en la construcció, la intel·ligència artificial aplicada al treball, l’administració pública i l’emprenedoria. Totes les activitats són gratuïtes i les places són limitades.
En l’àmbit de la logística i el magatzem, la formació estarà orientada a adquirir i millorar les competències necessàries per treballar en aquest sector. La proposta busca ampliar els coneixements de les persones participants perquè puguin desenvolupar-se professionalment en tasques relacionades amb la logística i la gestió de magatzems.
Una altra de les formacions se centrarà en la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció. El curs està destinat tant a persones a l’atur com a treballadors i autònoms del sector i proporcionarà coneixements i eines per millorar la preparació davant les exigències dels diferents llocs de treball.
La nova programació també incorpora sessions sobre intel·ligència artificial i les seves aplicacions en l’àmbit professional. Els participants podran conèixer eines que poden servir per facilitar tasques, millorar processos i donar suport a la recerca de feina.
Pel que fa a l’administració pública, la formació s’adreça a persones interessades a conèixer les oportunitats professionals que ofereix aquest àmbit. Els continguts permetran aproximar-se als recursos i processos relacionats amb l’accés al sector públic.
L’oferta es completa amb formació sobre emprenedoria, pensada per a persones que es plantegin iniciar un projecte professional per compte propi. Les sessions facilitaran recursos i coneixements per treballar en la definició d’una idea de negoci i en el seu desenvolupament.
El Servei d’Ocupació Municipal i Inserció, integrat a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell, és un servei públic i gratuït adreçat preferentment a persones residents o vinculades al municipi que busquen feina, volen millorar-la o es plantegen iniciar un projecte d’autoocupació.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Mercenaris a Montilivi
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia