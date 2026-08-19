La Bisbal d’Empordà, bressol de nous ceramistes per combatre el despoblament amb la formació Arrela’t a l’argila
El programa, impulsat pel Govern, oferirà 300 hores de formació intensiva a 24 alumnes per especialitzar-se en tècniques ceràmiques.
La Bisbal d’Empordà tornarà a situar la ceràmica al centre de les polítiques de formació i desenvolupament territorial amb la primera edició d’Arrela’t a l’argila, un programa impulsat per la Generalitat que permetrà a 24 alumnes especialitzar-se en tècniques ceràmiques de la mà de mestres artesans de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. El Govern planteja la ceràmica i els oficis artesans com una possible eina per fixar població, generar activitat econòmica i afavorir el retorn de joves als municipis d’origen. Després de la formació, els alumnes podran desenvolupar projectes vinculats a la producció i venda de peces, impartir tallers, impulsar projectes culturals i comunitaris o posar en marxa iniciatives d’emprenedoria local.
La iniciativa començarà aquest setembre i s’adreça principalment a graduats d’escoles d’art i disseny, estudiants de ceràmica i professionals dels oficis artístics. El programa preveu 300 hores de formació intensiva, distribuïdes en tres grans àmbits: modelat i tècniques decoratives, treball amb torn i esmalts ceràmics.
El curs es desenvoluparà en dos torns: del 14 de setembre al 27 d’octubre i del 2 de novembre al 22 de desembre. La formació serà gratuïta, gràcies al finançament del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica dins del programa Arrelament i amb fons del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Els participants només hauran d'assumir el cost de l’allotjament al centre. En el cas dels alumnes residents o originaris d’onze comarques considerades prioritàries pel programa Arrelament, hi haurà un descompte del 40% en l’allotjament.
La proposta vol anar més enllà de l’aprenentatge tècnic.
Cinquanta anys de trajectòria
L’elecció de la Bisbal d’Empordà com a seu del programa reforça el paper que la capital baixempordanesa exerceix com un dels principals centres ceràmics de Catalunya.
L’Escola de Ceràmica de la Bisbal acumula més de cinquanta anys de trajectòria i ha format diverses generacions de professionals, combinant la transmissió de les tècniques tradicionals amb la innovació i l’experimentació en la ceràmica contemporània.
El centre disposa de tallers i equipaments especialitzats, així com de residència pròpia, i està homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El seu vincle amb el sector ceràmic de la Bisbal el converteix, segons el Govern, en un equipament estratègic per impulsar la formació, la innovació i el relleu professional.
La iniciativa també compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, que ha contribuït a difondre el programa entre els municipis de les comarques prioritzades, les escoles de disseny i ceràmica i la comunitat artesana catalana.
Artesania contra el despoblament
Arrela’t a l’argila és una prova pilot que vol explorar fins a quin punt els oficis artesans poden contribuir al desenvolupament local. El programa s’emmarca en el Programa Arrelament, una iniciativa del Departament de Territori destinada a combatre la pèrdua de població i reforçar les oportunitats als municipis rurals.
El programa prioritza onze comarques: l’Alt Urgell, el Berguedà, les Garrigues, el Lluçanès, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
En total, el Programa Arrelament inclou 121 municipis que han registrat una pèrdua sostinguda de població entre el 2001 i el 2022 i que actualment sumen prop de 84.000 habitants.
Amb aquesta nova proposta formativa, la ceràmica es presenta així com una possible via per connectar ofici, formació, activitat econòmica i arrelament territorial, mentre la Bisbal consolida el seu paper com a punt de referència català en la transmissió i evolució de l’ofici ceràmic.
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