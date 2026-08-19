La Policia Local de Palafrugell precinta un comerç per obrir fora de l'horari permès i vendre begudes alcohòliques
L'establiment acumulava múltiples actes per incompliment de la normativa
La Policia Local de Palafrugell ha precintat un establiment d'alimentació per diversos incompliments com la venda de begudes alcohòliques fora de l'horari permès.
Des de la policia informen que s'ha actuat després que hagin acumulat diverses incidències. Des del negoci no s'havia presentat la documentació requerida. S'havien aixecat múltiples actes per mantenir l'activitat oberta fora de l'horari de tancament i constaven múltiples actes per la venda de begudes alcohòliques fora de l'horari permès.
Els agents van tancar i precintar l'establiment i des de la policia constaten que es continua treballant per garantir el compliment de la normativa i la convivència al municipi.
L'Ajuntament de Palafrugell va decidir l'any passat limitar l'horari de nit de les botigues d'alimentació de menys de 300 metres quadrats o d'autoservei amb l'objectiu de combatre l'incivisme. L'horari durant el qual han d'estar tancades és entre les deu de la nit i les set del matí. La normativa es va decidir aplicar després que hi hagués hagut problemes amb grups que es dedicaven a consumir begudes alcohòliques d'altra graduació al seu voltant i generava queixes veïnals. El 2024 s'havien aixecat fins a 263 actes per beure alcohol al carrer. 144 eren durant la franja horària entre les nou del vespre i les cinc de la matinada.
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