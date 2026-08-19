Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Tanquen la piscina de la Bisbal d'Empordà per la defecació d'un infant a l'aigua

El consistori preveu reobrir l'equipament un cop els tècnics hagin realitzat el tractament i la desinfecció de l'aigua

La piscina municipal de la Bisbal d'Empordà.

La piscina municipal de la Bisbal d'Empordà. / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

La Bisbal d'Empordà

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tancat la piscina municipal després que aquest dimarts a la tarda un infant defequés a l'aigua de forma involuntària. L'incident ha provocat que l'equipament activi els protocols corresponents i els tècnics ja estan fent el tractament que pertoca a l'aigua i la desinfecció necessària. Al llarg d'aquest dimecres, des de Dipsalut faran les proves per comprovar que l'aigua té totes les garanties sanitàries. L'objectiu és reobrir la piscina divendres, si totes les proves són favorables. Per altra banda, el consistori informa que la piscina petita segueix oberta perquè no està afectada per l'incident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents