Palamós encarrega un estudi per fer realitat la línia marítima regular amb les Balears
L’Ajuntament espera presentar una proposta viable que atregui una naviliera després que una empresa de Caldes de Malavella hagi descartat finalment la línia
L’Ajuntament de Palamós elaborarà un estudi econòmic per determinar la viabilitat d’una línia marítima regular entre el port de la vila i les Illes Balears. L'informe, segos ha avançat ràdio Palamós, ha de permetre quantificar el potencial comercial de la línia i determinar les condicions necessàries perquè una naviliera hi aposti. Una empresa havia mostrat el seu interès, però finalment ho ha descartat.
El projecte parteix d’una premissa clara: per ser viable, la connexió hauria de combinar transport de passatgers i de mercaderies. Segons declaracions del regidor de Promoció Econòmica, Antoni Bachiller, a ràdio Palamós, el trànsit de passatgers estaria garantit, mentre que ara cal treballar per trobar càrrega suficient que permeti completar el model de negoci.
Bachiller admet que un dels principals obstacles és aconseguir que una companyia faci el pas de modificar o ampliar les seves rutes actuals. El regidor explica que les navilieres que ja operen en altres ports tenen acords comercials consolidats i que abandonar-los o modificar-los sense garanties de continuïtat comporta un risc.
En aquest sentit manifestava que "hem de ser capaços d'oferir una proposta que tingui les garanties perquè aquestes empreses apostin per Palamós".
Cal trobar mercaderies
El projecte que es va avançar fa uns mesos ha patit un revés respecte de les previsions inicials. Una empresa de Caldes de Malavella havia mostrat interès a utilitzar la futura línia per transportar vehicles de lloguer entre les Illes Balears i la península. Aquesta opció, però, finalment no ha prosperat i obliga ara a buscar altres fluxos de mercaderies que puguin donar continuïtat comercial a la connexió, segons indicava el regidor a l'emissora.
Aquesta és precisament una de les qüestions que haurà d’abordar l’estudi econòmic. “La mercaderia l’hem de buscar”, reconeix el regidor, que considera que la dificultat principal del projecte és, ara mateix, comercial.
En canvi, Bachiller defensa que hi ha marge per captar passatgers. Segons el regidor, la connexió podria ser especialment atractiva per als viatgers procedents de Mallorca i d’altres punts d’Europa que tinguin com a destinació les comarques gironines i que vulguin evitar haver de passar per Barcelona.
Bachiller defensa que una connexió regular amb les Balears tindria un impacte que aniria més enllà de Palamós i beneficiaria el conjunt de les comarques de Girona, tant des del punt de vista turístic com econòmic.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha buscat tradicionalment la complicitat d’altres administracions i institucions. El consistori és conscient que una infraestructura d’aquest tipus difícilment es podria consolidar només amb l’impuls municipal.
La proposta d’enllaçar Palamós amb les Balears no és nova. Antoni Bachiller ja va treballar en aquesta possibilitat durant els anys noranta, quan formava part del Centre d’Iniciatives i Turisme i es plantejava una connexió amb el port d’Alcúdia. Posteriorment, va recuperar el projecte durant la seva etapa com a regidor de Promoció Econòmica, entre el 2007 i el 2011.
Ara, anys després, el projecte torna a prendre embranzida amb la voluntat de dotar-lo d’una base econòmica sòlida.
Abans de finals d'any
L’Ajuntament confia que l’estudi permeti disposar de dades concretes sobre el volum potencial de passatgers i mercaderies, les condicions d’explotació i les garanties que caldria oferir a una naviliera.
Bachiller espera poder tenir abans de finals d’any una fotografia més clara de la viabilitat del projecte i, a partir d’aquí, plantejar una proposta concreta a les empreses interessades.
La línia Palamós-Balears continua, per tant, en una fase d’anàlisi comercial. El projecte ja té una naviliera interessada i, segons el consistori, una base potencial de passatgers. El repte immediat és completar la tercera peça del model: aconseguir prou mercaderies perquè la connexió marítima regular sigui econòmicament sostenible.
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