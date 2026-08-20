Palamós reforça la senyalització del tancament temporal de l'espai afectat per un incendi a Cap Roig
L'objectiu de la mesura és evitar accidents amb les retes de massa forestal, reduir l'erosió i afavorir la regeneració del bosc
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós ha reforçat la senyalització amb la qual s’informa del tancament temporal d’un tram del sender litoral de l’Espai d’Interès Natural de Castell-Cap Roig, concretament el que travessa la zona que el passat mes de novembre va quedar afectada per un incendi forestal, que va cremar un total de 4 hectàrees, situades als voltants de Cala Sanià.
Aquests elements informatius s’han situat a les entrades d’aquests camins, advertint del tancament al pas de persones o ciclistes, en un moment de massificació i major presència d’usuaris motivat pel període vacacional d’estiu. L’objectiu de la mesura és la d’evitar accidents amb les restes de massa forestal que hi ha, reduir l’erosió d’aquest espai i afavorir una correcta regeneració del bosc.
Alguns d’aquests camins de ronda i corriols interns, ja presentaven una forta erosió abans de l’incendi, que ara es pot veure agreujada per la manca de coberta vegetal, i el pas de persones.
Els usuaris que vulguin visitar l’Espai d’Interès Natural de Castell-Cap Roig i es trobin amb aquesta restricció d’accés, podran seguir itinerari mitjançant camins alternatius als que passen per la zona afectada.
La restricció de pas també afecta els accessos a cala Corbs i a una part del mirador que està situat damunt aquesta cala, en aquest cas per perill de despreniments.
Les tasques d’ubicació de la cartelleria s’ha fet amb la col·laboració del dispositiu que l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima té a Castell durant la temporada d’estiu, una part del qual està ubicat en el punt fix d’informació i vigilància a l’Espai Natural de Castell.
Aquest servei, que impulsa l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós, té com a principal objectiu reforçar la prevenció d’incendis i garantir la protecció d’aquest entorn d’alt valor natural.
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