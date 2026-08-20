Platja d’Aro planteja redistribuir el turisme després de registrar 43.495 vehicles entrants durant el cap de setmana
L'alcale, Maurici Jiménez, defensar repensar el model, buscar estades més llargues dels visitants, menys rotació i l'activitat turística repartida durant l'any
Les càmeres de mobilitat de Platja d'Aro han registrat un total de 43.495 vehicles únics entrant a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró durant aquest cap de setmana, davant dels 43.205 comptabilitzats en el mateix període de 2025. Amb les mateixes càmeres operatives, les dades representen un increment del 0,67% respecte de l’any passat. L'alcalde, Maurici Jiménez, ha posat sobre la taula aquestes dades i la necessitat de buscar un model amb menys concentració de visitants en moments puntuals i allargar l'estada dels qui visiten la població.
Jiménez ha publicat les dades i la reflexió sobre la capacitat d'atracció del municipi en una publicació a les xarxes on exposa que si s’aplica una ocupació mitjana estimada de 2,5 persones per vehicle, el volum d’entrades acumulades equival a prop de 109.000 accessos de persones en vehicle al llarg del cap de setmana.
Aquest augment de la mobilitat coincideix amb unes ocupacions pròximes al 85-90% en l’oferta d’allotjament del municipi, que inclou establiments hotelers, càmpings i habitatges d’ús turístic.
En els períodes de màxima afluència es constata la capacitat d'atraure visitants, però a la vegada, l'alcalde considera que també han de sevir per abordar el futur model turístic i avançar cap a una activitat més sostenible. "El nostre repte no és portar cada vegada més persones durant les setmanes de màxima ocupació. A l’agost ja tenim una intensitat molt elevada. El repte és redistribuir millor aquesta activitat i fer-la més sostenible", diu Jiménez.
Segons el plantejament de l'alcalde, allargar les estades permetria que els visitants coneguessin millor el municipi i, al mateix temps, reduiria la mobilitat i la pressió sobre l’espai públic concentrades en poques hores.
Un altre dels objectius és desestacionalitzar l’activitat turística, generant nous motius per visitar el municipi fora dels mesos de màxima intensitat a través de la cultura, l’esport, el comerç, la gastronomia i els esdeveniments.
També planteja una redistribució territorial dels beneficis de l’activitat turística perquè arribin al conjunt de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, així com als diferents barris i al teixit comercial, turístic i de restauració.
El model que defensa es resumeix en quatre idees: més estada i menys rotació; més activitat durant tot l’any i menys concentració en unes poques setmanes; i més redistribució i menys intensitat.
L’objectiu final és mantenir la capacitat de la destinació per generar activitat i oportunitats, però compatibilitzant-la amb la convivència, l’equilibri territorial i la qualitat de vida dels residents.
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