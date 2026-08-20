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Un vehicle cau quatre metres en una riera a Santa Cristina d'Aro

El conductor, que ha sortit conscient del vehicle, ha estat traslladat a l'hospital de Palamós

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Santa Cristina d'Aro

Un cotxe ha caigut aquest dimecres a la tarda per un desnivell d’entre quatre i cinc metres i ha acabat dins d’una riera a Santa Cristina d’Aro. L’accident s’ha produït a la zona de la Roca d’en Malvet.

Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a dos quarts de set. En arribar al lloc, l’únic ocupant del vehicle ja era fora del cotxe, conscient i orientat.

Els Bombers de la Generalitat van fer una primera valoració del conductor i, posteriorment, el van traspassar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El ferit va ser traslladat en estat menys greu a l’hospital de Palamós.

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Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Local del municipi.

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