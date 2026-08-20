Un vehicle cau quatre metres en una riera a Santa Cristina d'Aro
El conductor, que ha sortit conscient del vehicle, ha estat traslladat a l'hospital de Palamós
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un cotxe ha caigut aquest dimecres a la tarda per un desnivell d’entre quatre i cinc metres i ha acabat dins d’una riera a Santa Cristina d’Aro. L’accident s’ha produït a la zona de la Roca d’en Malvet.
Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a dos quarts de set. En arribar al lloc, l’únic ocupant del vehicle ja era fora del cotxe, conscient i orientat.
Els Bombers de la Generalitat van fer una primera valoració del conductor i, posteriorment, el van traspassar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El ferit va ser traslladat en estat menys greu a l’hospital de Palamós.
Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Local del municipi.
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any