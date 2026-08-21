Castell d’Aro es prepara per tornar a passar un cap de setmana a l'Edat Mitjana
La música i les recreacions històriques ompliran els carrers del nucli antic demà i diumenge en la 25a edició del Mercat Medieval
Abans que sonin els primers instruments i els carrers s’omplin de visitants, Castell d’Aro es va convertint hores abans en un escenari de l’Edat Mitjana. Al peu del Castell de Benedormiens, les escenografies, les banderes i els últims muntatges van prenent forma per vestir un nucli històric que, durant dos dies, tornarà a canviar de temps. És el Mercat Medieval, que aquest cap de setmana arriba a la 25a edició.
El dijous previ al mercat el director artístic de Sordibus Medieval, Iu Gironès, és a tocar del Castell de Benedormiens acabant de muntar una de les grans novetats d’aquest any. Una estructura de grans dimensions, inspirada en les bastides medievals i amb una grua que simula els treballs de construcció del castell, acabarà de vestir aquest cap de setmana l’escenari del Mercat Medieval. «Estem fent els últims detalls», explica Gironès mentre ultimen el muntatge, que han treballat durant tota la setmana. L’empresa, especialitzada en recreació històrica, escenografies i espectacles, fa quatre anys que participa en el mercat i enguany hi porta, a més de la gran escenografia, una instal·lació familiar sobre els picapedrers, demostracions de forja i l’espectacle itinerant Els Traginers.
El mercat no ocupa grans extensions, però sí un escenari singular. Es concentren totes les activitats i l'ambientació en els carrers del nucli històric, que ja aporten per si sols part de l'escena i l'encant. «És una d’aquestes petites joies que hi ha als mercats medievals», apunta el director artístic de Sordibus. En destaca la capacitat de l’organització per portar-hi «companyies de primer nivell» i aconseguir un equilibri entre poder passejar tranquil·lament pels carrers i trobar-hi espectacles de qualitat. «Està molt concentrat i té molt de gust», resumeix.
Aquesta aposta per la qualitat és, precisament, un dels elements que explica que el mercat hagi arribat a la seva 25a edició. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Imma Gelabert, recorda que la iniciativa va néixer fa un quart de segle amb una doble voluntat: reivindicar el nucli històric de Castell d’Aro i generar activitat a finals d’agost, en un moment en què aleshores la temporada turística començava a perdre força. Amb els anys, però, el mercat ha anat molt més enllà d’aquella funció inicial. Ha crescut pels carrers del nucli antic i s'ha consolidat com una cita pròpia del calendari del municipi. «Vint-i-cinc anys ho converteixen ja en una tradició», apunta Gelabert, que considera que l’activitat està «molt arrelada» a Castell d’Aro.
El secret és que cada any hi hagi alguna cosa per descobrir
Un dels reptes d’un mercat que arriba al quart de segle és aconseguir que qui ja hi ha anat vulgui tornar-hi. Des de l’Ajuntament expliquen que la programació es treballa durant tot l’any, visitant altres mercats i buscant noves propostes, amb la voluntat de mantenir alguns elements que ja són clàssics i incorporar-hi novetats. Aquest any, per exemple, els picapedrers tenen un protagonisme especial, amb instal·lacions, oficis i espectacles que giren al voltant d’aquest univers.
Per Sordibus, aquesta capacitat de renovar-se és també una de les virtuts del mercat. Assegura que, tot i ser una proposta més petita que altres fires, a Castell d’Aro «no hi ha gairebé mai un moment fluix durant el cap de setmana» i assegura que l’afluència de públic és constant.
Els Berros de la Cort, que també tornen aquest cap de setmana al mercat, comparteixen aquesta percepció. El grup, amb més de trenta anys de trajectòria i habituat a actuar en mercats medievals de Catalunya i de fora de l’Estat, considera que la cita castell-arenca té un valor especial. «Per nosaltres és un mercat que el tenim assenyalat d’un any per l’altre», explica Roger Cucurella, músic i encarregat del management del grup. No només per la proximitat, sinó també per l’ambient i pel tracte amb l’organització. «Hi ha molt bon rotllo amb la gent i amb els organitzadors», explica.
La música omple els carrers durant el mercat
I si diem que l’escenografia i els carrers posen les parets del viatge en el temps, la música n’acaba d’omplir els carrers. Els Berros de la Cort recorren el mercat amb un repertori íntegrament medieval i instruments tradicionals com la gralla, la tarota o el sac de gemecs. No fan només de banda sonora: són una de les peces que mantenen viu el mercat. Es reparteixen els carrers i els espais amb Turdion i Caravana d'Arts, que també ofereixen espectacles itinerants i cercaviles.
«A la que passem nosaltres s’ha acabat el silenci», explica Cucurella. La música, diu, aporta «vitalitat, energia i bon rotllo» i ajuda a evitar que els carrers quedin apagats. La programació itinerant de les diferents companyies musicals permet que les actuacions es vagin alternant i que el mercat mantingui moviment durant tota la jornada. Però la sensació de viatjar en el temps no depèn d’un únic element. És la suma de les escenografies, els oficis, els vestuaris, els espectacles, la música i, sobretot, el mateix espai on se celebra.
Aprofitar el patrimoni per reivindicar el Castell d’Aro històric
«El centre històric és un lloc molt bonic», destaca Gironès. I aquí és on Castell d’Aro té un avantatge difícil de fabricar: els carrers medievals, l’església i el Castell de Benedormiens no són decorats efímers, sinó un patrimoni que ja forma part del poble.
Gelabert ho resumeix des d’una altra perspectiva: el mercat serveix també per descobrir un Castell d’Aro que sovint queda amagat darrere de la imatge més turística de Platja d’Aro. Durant un cap de setmana, milers de persones passegen pels carrers del nucli històric i descobreixen un municipi que té «un calatge cultural i històric molt important». Per això, més que una edició commemorativa, l’Ajuntament planteja aquest 25è aniversari com una consolidació.
I aquest cap de setmana, quan les banderes ja onegin, els ferrers tornin a encendre el foc, els músics trenquin el silenci i la gran bastida medieval sembli haver aparegut d’un altre temps davant del castell, Castell d’Aro tornarà a fer allò que ja fa vint-i-cinc anys que sap fer: convertir durant dos dies els seus carrers en un petit escenari medieval.
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