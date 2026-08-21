Un cotxe crema parcialment al pàrquing Cervantes de Palamós
L'incident no ha afectat cap altre vehicle ni ha causat ferits
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Un cotxe ha cremat aquest matí al pàrquing Cervantes de Palamós. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de nou i han desplaçat una dotació fins al lloc dels fets.
El vehicle ha quedat afectat principalment a la part posterior. Segons els Bombers, una de les hipòtesis és que l’incendi s’hagi originat a la bateria, tot i que no s’ha pogut confirmar l'origen del foc.
L’incendi ja estava extingit quan hi han intervingut els serveis d’emergències i no ha provocat danys personals ni ha afectat altres vehicles o elements de l’entorn. La Policia Local de Palamós també s'ha desplaçat fins a la zona.
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