Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carril bici SaltRefugis calorCòrdova - GironaRodatge Tomb RaiderBarri Sant Roc OlotVaga docentsAgenda Girona
instagramlinkedin

Un cotxe crema parcialment al pàrquing Cervantes de Palamós

L'incident no ha afectat cap altre vehicle ni ha causat ferits

El cotxe que ha cremat al pàrquing Cervantes de Palamós

El cotxe que ha cremat al pàrquing Cervantes de Palamós / Arnau Lara Masó

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Palamós

Un cotxe ha cremat aquest matí al pàrquing Cervantes de Palamós. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts de nou i han desplaçat una dotació fins al lloc dels fets.

El vehicle ha quedat afectat principalment a la part posterior. Segons els Bombers, una de les hipòtesis és que l’incendi s’hagi originat a la bateria, tot i que no s’ha pogut confirmar l'origen del foc.

Notícies relacionades

Els Bombers revisant el cotxe que ha cremat al pàrquing Cervantes de Palamós

Els Bombers revisant el cotxe que ha cremat al pàrquing Cervantes de Palamós / Arnau Lara Masó

L’incendi ja estava extingit quan hi han intervingut els serveis d’emergències i no ha provocat danys personals ni ha afectat altres vehicles o elements de l’entorn. La Policia Local de Palamós també s'ha desplaçat fins a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncien el propietari d'una masia i una constructora de Bescanó per abocar 64 tones de runa en una bassa de reg
  2. Platja d’Aro planteja redistribuir el turisme després de registrar 43.495 vehicles entrants durant el cap de setmana
  3. Un jardí de ratafia neix de la col·laboració veïnal i l'empenta de dos americans a Girona
  4. Veïns i comerciants de l’Eixample de Girona alerten d’una proliferació de paneroles
  5. Hisenda et vigila si ingresses o treus diners del caixer d’aquesta manera
  6. Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
  7. El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
  8. Unió de Pagesos proposa les abelles com a solució natural per recuperar la vegetació després dels grans incendis forestals

Un cotxe s'estavella contra el voral a l'AP-7 a Fornells

Un cotxe s'estavella contra el voral a l'AP-7 a Fornells

Un cotxe crema parcialment al pàrquing Cervantes de Palamós

Un cotxe crema parcialment al pàrquing Cervantes de Palamós

Intervenen més de 2.800 productes falsificats a cinc botigues de Lloret de Mar

Intervenen més de 2.800 productes falsificats a cinc botigues de Lloret de Mar

Un autobús rodejarà l’entorn de l’Spotify Camp Nou els dies de partit

Un autobús rodejarà l’entorn de l’Spotify Camp Nou els dies de partit

Lucía (27 anys) viu en un poble gallec de només 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

Lucía (27 anys) viu en un poble gallec de només 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

Per què les comarques gironines són a la cua en implantació d’energies renovables?

Per què les comarques gironines són a la cua en implantació d’energies renovables?

Vídeo | La Policia Nacional, durant l’operatiu contra la venda de productes falsificats en comerços de Lloret de Mar i Salou.

Barcelona ha encadenat més de 50 dies de calor extrema en un estiu en què totes les jornades han estat entre les més càlides mai registrades

Barcelona ha encadenat més de 50 dies de calor extrema en un estiu en què totes les jornades han estat entre les més càlides mai registrades
Tracking Pixel Contents