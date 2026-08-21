Els Ducs del Foc portaran un correfoc especial a Torroella en els seus 30 anys
L'entitat serà l'encarregada del pregó de Sant Genís de la Festa Major i portarà un espectacle amb colles de Banyoles, Olot i la Bisbal d'Empordà
Els Ducs del Foc de Torroella de Montgrí celebren aquest any tres dècades de trajectòria i ho faran convertits en un dels grans protagonistes de la Festa Major de Sant Genís. L'entitat serà l'encarregada de pronunciar el pregó dissabte 22 d'agost i, tot seguit, encapçalarà un correfoc especial pel seu 30è aniversari, que comptarà amb la participació de colles convidades de Banyoles, Olot i la Bisbal d'Empordà.
El correfoc recorrerà els carrers del centre de Torroella amb els Ducs del Foc, Les Gàrgoles de Banyoles, Els Pim, Pam, Pum d'Olot i Els Dracs de la Bisbal. Abans, el Grup Montgrí Dansa oferirà un espectacle de danses tradicionals a la plaça de la Vila i donarà pas al pregó.
La celebració de l'aniversari continuarà l'endemà amb el Correfoc dels Petits, en què els Mussolets i els Ducs del Foc acostaran la cultura del foc a la mainada en un recorregut que començarà a la plaça de l'Església.
La commemoració coincideix amb un altre aniversari destacat de la cultura popular torroellenca. Els Grallers del Montgrí també compleixen 30 anys i tornaran a organitzar, el 26 d'agost, La Nocturna, una de les activitats més participatives de Sant Genís, que combina música i humor pels carrers de la vila.
Sant Genís, del 14 al 27 d'agost
La Festa Major de Torroella s'allargarà del 14 al 27 d'agost, tot i que els primers actes ja van començar el dia 12 amb l'obertura de l'exposició del Concurs de Cartells de Festa Major. El programa combina cultura popular, música, activitats esportives, propostes infantils i actes institucionals.
Entre les novetats d'aquesta edició destaca la primera Diada Castellera de Festa Major, organitzada pels Merlets del Montgrí. També es mantenen algunes de les cites habituals, com les cercaviles de Gegants i Capgrossos, el Ball de l'Àliga, les sardanes, les Barraques, el Sopar Popular o el lliurament de les Medalles del Montgrí.
Els Grallers del Montgrí, també compleixen 30 anys
El dia central serà dimarts 25 d'agost, Sant Genís, quan els Gegants, els Capgrossos, els Grallers del Montgrí, les Xatis i els Xanquers recorreran els carrers. Aquest any, els Gegants de Manresa seran la colla convidada. La jornada inclourà també la missa solemne, el Ball de l'Àliga i diferents audicions de sardanes.
L'Espai de Barraques concentrarà bona part de l'oferta musical entre el 22 i el 26 d'agost, amb actuacions de Vizuri, Remei de Ca la Fresca, Parrak, Classe B, Orquestra Mitjanit, Groggy Rude, Cat Rock en família, Funktory, Trinxats, Litus3 i Pelukass.
Abans dels concerts, el Pati de l'Espai Jove acollirà les Prèvies de Barraques, impulsades per l'Associació de Joves de Torroella i El Clarinet, amb grups com Nueva Inquisición, Penca, Los Tristes, Problemes Tècnics i Yawners.
Les grans formacions de cobla i orquestra també mantindran un paper destacat. L'Orquestra Montgrins actuarà el dia 25 amb sardanes, concert i ball, mentre que La Principal de la Bisbal prendrà el relleu el 26 d'agost.
La programació familiar inclourà circ, activitats amb els Gegants, concerts i cercaviles. A més, el dia 26, de les sis de la tarda a les nou del vespre, la fira d'atraccions reduirà la intensitat de la llum i el soroll per facilitar-ne l'accés a les persones amb sensibilitat sensorial.
Medalles del Montgrí i Sopar Popular
El 24 d'agost tindrà lloc a l'Auditori Teatre Espai Ter el lliurament de les Medalles del Montgrí, el principal reconeixement institucional que concedeix el municipi a persones i entitats per la seva contribució social, cultural i cívica.
Aquell mateix vespre, els Jardins John Lennon acolliran el tradicional Sopar Popular, organitzat pel Rugby Club Senglars i l'Ajuntament, amb una fideuada de peix, un concert d'havaneres de De Gairó i el tradicional cremat de la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca. La recaptació es destinarà al club de rugbi.
La Festa Major es tancarà el 27 d'agost amb la representació d'«Els Malvats», una comèdia de Biel Perelló dirigida per Albert Gonzàlez, a l'Espai Ter.
La regidora de Cultura, Anna Company, destaca que la Festa Major és «el mirall de qui som: cultura popular, música, entitats, retrobaments i espais compartits entre generacions» i agraeix la implicació de les associacions, clubs, voluntaris i personal municipal que participen en l'organització.
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