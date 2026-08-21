Guíxols des del Carrer proposa que els veïns puguin aparcar un segon vehicle davant del seu gual
La formació de Sant Feliu de Guíxols planteja una prova pilot l’estiu del 2027 i calcula que la mesura podria permetre estacionar uns 240 vehicles fora de les places públiques
Guíxols des del Carrer – En Comú Podem portarà al ple municipal d’aquest mes d’agost una proposta per regular una nova modalitat de gual amb autorització d’estacionament a Sant Feliu de Guíxols. La iniciativa permetria que, en determinats guals particulars, el titular pogués autoritzar que un segon vehicle propi, d’un familiar o d’una altra persona estacionés davant de l’accés.
La mesura només seria aplicable als guals que donen servei a un únic habitatge familiar i sempre que les característiques de l’espai permetessin aparcar-hi sense generar problemes de mobilitat o seguretat.
Segons la proposta, el vehicle autoritzat hauria de portar un distintiu municipal normalitzat, expedit per l’Ajuntament, que relacionaria el número de gual amb la matrícula del vehicle. Només es podria vincular un vehicle a cada gual i el distintiu s’hauria de col·locar a l’interior del parabrisa de manera visible des de l’exterior.
La formació defensa que aquesta fórmula podria contribuir a reduir la pressió sobre l’aparcament públic, especialment durant els mesos de més afluència.
Uns 240 vehicles, segons els càlculs del grup
Sant Feliu de Guíxols disposa actualment de 1.938 guals particulars, segons les dades aportades per Guíxols des del Carrer. El grup calcula que, si aproximadament la meitat corresponen a habitatges d’una única família, la meitat d’aquests compleixen les condicions necessàries i només la meitat dels que hi tenen dret acaben demanant l’autorització, uns 240 vehicles podrien aparcar davant del seu gual.
La formació considera que aquests vehicles deixarien així de «donar voltes i competir per trobar una plaça d’aparcament públic», amb la consegüent alliberació d’espai a la via pública.
Guíxols des del Carrer – En Comú Podem proposa que la iniciativa s’estreni mitjançant una prova pilot entre els mesos de juny i setembre del 2027. L’objectiu seria comprovar durant la temporada d’estiu si el sistema funciona i si té un impacte real en la disponibilitat de places d’estacionament.
La proposta haurà de ser debatuda ara pel ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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