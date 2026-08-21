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La Policia Local de Palafrugell denuncia i immobilitza 30 patinets en un dispositiu de control

L'operatiu policial a Palafrugell ha posat al descobert diverses infraccions administratives en vehicles de mobilitat personal com no disposar del número d'identificació obligatori

Patinets requisats per la Policia Local de Palafrugell.

Patinets requisats per la Policia Local de Palafrugell. / Policia Local de Palafrugell

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Redacció

Redacció

Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va denunciar i immobilitzar aquest dijous 30 vehicles de mobilitat personal (VMP) en el marc d’un dispositiu específic per comprovar que aquests vehicles compleixen la normativa vigent.

Durant l’operatiu, els agents van detectar diverses infraccions administratives. Entre les irregularitats denunciades hi havia vehicles que circulaven sense estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles, que no disposaven del número identificatiu obligatori o que no tenien contractada l’assegurança de responsabilitat civil exigida.

Com a conseqüència de les infraccions detectades, la Policia Local va procedir a immobilitzar els 30 VMP denunciats.

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El cos policial ha recordat als usuaris de patinets i altres vehicles de mobilitat personal que, abans de circular per la via pública, han de complir tots els requisits legals exigits. L’operatiu s’emmarca en les actuacions de la Policia Local per reforçar el compliment de la normativa i fomentar una mobilitat segura al municipi.

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