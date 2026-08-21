SOS Costa Brava s'oposa a 24 nous habitatges en una zona forestal de Begur
Les entitats han presentat al·legacions contra la modificació del POUM de Font de la Salut i reclamen preservar prop de deu hectàrees de bosc
SOS Costa Brava i Salvem Begur s’oposen a la modificació del POUM del sector Font de la Salut, a Begur, que preveu la construcció de 24 habitatges nous en una zona forestal situada al costat del PEIN Muntanyes de Begur i de la Xarxa Natura 2000. Les dues entitats han presentat al·legacions contra la proposta i reclamen que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de preservar íntegrament l’àmbit.
Les organitzacions ecologistes consideren que desenvolupar aquest sector és incompatible amb l’actual context d’emergència climàtica i amb la necessitat de reduir el risc d’incendis forestals. «Els incendis forestals d’aquest estiu han tornat a posar de manifest la vulnerabilitat dels municipis envoltats de bosc. Continuar aprovant noves urbanitzacions en zones forestals és insistir en un model que incrementa el risc i compromet la conservació del territori», defensa SOS Costa Brava.
Un dels arguments de la federació és que han passat 23 anys des de l’aprovació del POUM de Begur sense que el sector s’hagi arribat a executar. Per aquest motiu, considera que l’actual modificació del planejament és una oportunitat per replantejar-ne el futur, desclassificar els terrenys i preservar prop de deu hectàrees de bosc.
SOS Costa Brava sosté que no s’ha adquirit el dret a urbanitzar l’àmbit i reclama al consistori que estudiï com a alternativa la protecció de tota la zona en comptes de continuar-ne impulsant la transformació urbanística.
Més de 50 urbanitzacions a tocar de boscos
La federació emmarca el cas de Font de la Salut en el model urbanístic del municipi i assenyala que Begur compta amb més de 50 urbanitzacions situades a tocar de zones boscoses. Segons l’entitat, continuar ampliant aquest tipus d’urbanització incrementa la vulnerabilitat davant dels incendis.
Les entitats també posen Font de la Salut en relació amb altres desenvolupaments urbanístics del municipi. SOS Costa Brava afirma que l’Ajuntament ha aprovat recentment urbanitzar els sectors de Bosc Major i Mas Gispert, que també es troben en entorns forestals.
Font de la Salut limita amb el PEIN Muntanyes de Begur, que les organitzacions destaquen pel seu valor ecològic, la funció de connector natural i la presència d’hàbitats i espècies d’interès.
SOS Costa Brava recorda que l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental va exigir el 2024 que el projecte se sotmetés a una avaluació ambiental estratègica, després de les al·legacions presentades per la mateixa federació i Salvem Begur davant la possible afectació sobre el medi natural.
Al·legacions contra el projecte
SOS Costa Brava i Salvem Begur asseguren que la proposta presenta diverses irregularitats. Entre altres qüestions, denuncien que comportaria urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20%, afectaria la continuïtat del PEIN i incompliria, segons les entitats, tant les directrius del Pla Director Urbanístic com la normativa de prevenció d’incendis.
Les dues organitzacions van presentar al juliol al·legacions durant el període d’informació pública de la modificació del planejament. En els escrits demanen que no es desenvolupi el sector i que el procediment ambiental acabi amb una declaració ambiental desfavorable.
SOS Costa Brava defensa que el cas obliga a plantejar-se el model de creixement dels municipis envoltats de massa forestal i reclama a l’Ajuntament de Begur que abandoni el desenvolupament de Font de la Salut. La federació considera que la preservació dels boscos i dels connectors ecològics contribueix tant a la protecció de la biodiversitat com a fer el territori més resilient davant dels efectes del canvi climàtic.
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