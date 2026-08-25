Begur actua per un despreniment en un mur d'una propietat privada a Sa Riera
La Policia Local va acordonar l’entorn i l’Ajuntament farà seguiment de les actuacions necessàries
L’Ajuntament de Begur va actuar divendres passat de manera preventiva arran del despreniment de diverses pedres d’un mur d’una propietat privada del carrer Bany de la Sultana, a Sa Riera. L’incident no va causar danys personals, segons ha informat el consistori.
Després de rebre l’avís, efectius de la Policia Local es van desplaçar fins al punt afectat i van activar els Bombers, que van valorar l’estat del mur. Paral·lelament, es va senyalitzar l’entorn per evitar possibles incidències i garantir la seguretat de les persones que circulen per la zona.
La inspecció va permetre constatar que s’havia desprès una part del mur i analitzar-ne les possibles causes. Ara, l’Ajuntament farà el seguiment de la situació amb la propietat per determinar quines actuacions cal executar per assegurar l’estructura i restablir la normalitat.
El regidor d’Obres i Manteniment de Begur, Jordi Carreras, destaca que “des del primer moment s’ha actuat de manera preventiva, assegurant l’entorn i coordinant els serveis necessaris per valorar la situació”.
Carreras afegeix que el consistori mantindrà el contacte amb els propietaris perquè “s’executin les actuacions necessàries i es pugui restablir la normalitat amb totes les garanties de seguretat”.
La zona afectada continuarà senyalitzada mentre no s’hagin adoptat les mesures necessàries. L’Ajuntament també mantindrà el seguiment de l’estat del mur fins que es pugui garantir plenament la seguretat de l’entorn.
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