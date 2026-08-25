La Cambra de Comerç de Palamós programa 27 activitats per impulsar les empreses del Baix Empordà
La programació del darrer quadrimestre de 2026 posa l’accent en la intel·ligència artificial, la digitalització, la internacionalització i la capacitació professional
La Cambra de Comerç de Palamós ha presentat la programació d’activitats per als mesos de setembre a desembre de 2026, que inclou 27 cursos, jornades, tallers, programes i accions d’assessorament adreçats a empreses, persones emprenedores i professionals del Baix Empordà.
Sota el lema “Forma’t, connecta i avança el teu projecte”, l’oferta vol donar resposta als principals reptes que afronta actualment el teixit empresarial. La intel·ligència artificial, la digitalització, la internacionalització i la millora de les competències professionals tindran un pes destacat dins d’una programació estructurada en vuit grans àmbits.
En matèria d’emprenedoria, la Cambra oferirà propostes com Emprendre amb IA, De la Idea a l’Empresa i Competències per a l’emprenedoria. L’àmbit de la digitalització inclourà sessions dedicades a l’aplicació de la intel·ligència artificial a les empreses, l’automatització de processos, Verifactu i les noves eines d’IA aplicades al negoci.
Un dels principals eixos serà el programa Impulsa Startup, dividit en les fases Crea i Creix i Enlaira’t, amb l’objectiu d’acompanyar els projectes emprenedors des de la seva posada en marxa fins al creixement. La iniciativa inclourà també una competició de startups amb premis de fins a 4.800 euros.
La programació preveu, a més, diverses jornades i espais de reflexió sobre el present i el futur de l’empresa, així com formació especialitzada en sectors com el vi i el comerç. En l’àmbit del retail, s’organitzarà un Retail Tour a Vitòria-Gasteiz i Laguardia.
La internacionalització serà un altre dels àmbits prioritaris. Les activitats tractaran qüestions com la fiscalitat de les operacions internacionals, les oportunitats de negoci a l’Àfrica Occidental, la subcontractació industrial i els serveis de recobrament internacional.
L’oferta formativa també reserva un espai específic per als joves, amb accions vinculades a l’hostaleria, la lampisteria, el sector aeronàutic, la comunicació i la imatge personal. Paral·lelament, el programa Formació 45+ oferirà itineraris relacionats amb el monitoratge de lleure, la logística i l’atenció a persones en situació de dependència.
La primera activitat del nou programa serà la jornada “Emprendre en l’Era de la IA”, a càrrec de Mònica Mendoza, que se celebrarà el 2 de setembre a Palafrugell. La conferència analitzarà com la intel·ligència artificial està transformant l’entorn empresarial i quines oportunitats pot generar per a les persones emprenedores i les empreses.
Amb aquesta programació, la Cambra de Comerç de Palamós vol combinar durant els pròxims quatre mesos formació, coneixement, connexió empresarial i noves oportunitats per contribuir a reforçar la competitivitat del teixit econòmic del Baix Empordà.
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