Palafrugell subvenciona la rehabilitació de 34 habitatges amb 122.000 euros
La iniciativa forma part del Pla Local d'Habitatge 2024-2029 per regenerar el parc residencial i recuperar habitatges buits
L’Ajuntament de Palafrugell ha destinat 122.236 euros a subvencionar actuacions de rehabilitació en 34 habitatges del municipi. Els ajuts corresponen a la convocatòria del 2024 i han contribuït a finançar unes obres que, en conjunt, han tingut un cost superior als 280.000 euros.
El consistori ha fet balanç de la convocatòria un cop executades les actuacions subvencionades. Les intervencions han permès millorar aspectes com la seguretat i l’accessibilitat dels habitatges, reduir-ne el consum energètic i solucionar altres mancances.
La regidora d’Habitatge, Margarita Mauri, defensa que la rehabilitació del parc existent és una de les eines municipals per afavorir la regeneració urbana, recuperar habitatges buits i facilitar l’accés a l’habitatge.
“Hem de ser capaços d’aprofitar millor els habitatges que ja tenim. Ajudar a fer reformes permet posar al dia pisos que ho necessiten, mantenir-los en ús i, quan es tracta d’habitatges buits, facilitar que puguin tornar a estar disponibles”, assenyala Mauri.
La convocatòria es dividia en dues línies. La primera estava vinculada a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i ha permès actuar en tres habitatges. Les reformes han costat 13.425,73 euros, dels quals l’Ajuntament n’ha subvencionat 12.130,73.
Segons el consistori, les actuacions han permès mantenir aquests tres habitatges dins de la Borsa de Lloguer Social, d’acord amb les condicions establertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i garantir la continuïtat dels contractes de lloguer de les famílies que hi resideixen.
La segona línia ha beneficiat 31 habitatges. En aquest cas, les obres han representat una inversió de 266.907,74 euros, amb una aportació municipal de 110.105,60 euros.
En total, les reformes dels 34 habitatges han costat 280.333,47 euros, mentre que les subvencions municipals han sumat 122.236,33 euros.
Els ajuts s’emmarquen en el Pla Local d’Habitatge 2024-2029, que preveu entre les seves línies d’actuació la rehabilitació del parc residencial existent i la recuperació d’habitatges per destinar-los al lloguer social.
Nova convocatòria per al 2026
L’Ajuntament de Palafrugell ja prepara una nova convocatòria d’ajuts per al 2026. Una de les línies tornarà a subvencionar la reforma d’habitatges buits amb l’objectiu que es puguin incorporar a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.
La segona línia es concentrarà en la rehabilitació d’edificis de pisos i en actuacions per millorar-ne l’accessibilitat.
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