La Bisbal completa una canonada d’emergència per garantir l'aigua després de les avaries de l'estiu
La conducció provisional, d’1,3 quilòmetres i amb un cost de 121.556 euros, permetrà l’arribada d’aigua al dipòsit de Puig Negre mentre es renova la xarxa principal
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha finalitzat aquesta setmana les obres d’emergència per instal·lar una nova canonada provisional d’impulsió entre els pous municipals i el dipòsit de Puig Negre. L’actuació, que ha costat 121.555,93 euros, busca reforçar de manera immediata el subministrament d’aigua potable després de les avaries que aquest estiu van provocar talls de fins a prop de 18 hores en alguns punts del municipi.
Els treballs han consistit en la instal·lació d’1,3 quilòmetres de canonada de PVC-O de 200 mil·límetres de diàmetre. La conducció permetrà assegurar l’aportació d’aigua al dipòsit municipal mentre continuen les obres per renovar de manera integral la canonada principal.
La nova infraestructura es va impulsar per la via d’emergència després de les avaries repetides registrades durant els mesos de juny, juliol i agost. Un dels episodis més greus va tenir lloc el 3 d’agost, quan les incidències van obligar a interrompre el subministrament i van afectar sobretot les zones més elevades de la Bisbal, on alguns veïns van estar sense aigua durant prop de 18 hores.
Durant aquells dies, l’elevat consum propi de l’estiu i els problemes de la conducció van fer baixar considerablement el nivell del dipòsit de Puig Negre. L’Ajuntament va haver de recórrer a camions cisterna per complementar l’abastament i evitar restriccions més àmplies.
L’alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha destacat que l’actuació permet “reforçar un servei essencial i oferir més garanties a la ciutadania, especialment en un període d’alta demanda i de risc elevat d’incidències”.
La canonada provisional també tindrà utilitat més enllà de l’emergència actual. Quan entri en servei la nova conducció definitiva entre els pous i el dipòsit, l’Ajuntament preveu reutilitzar-la per reforçar la xarxa de distribució de Castell d’Empordà.
Una xarxa de més de quaranta anys
Els problemes d’abastament dels últims mesos tenen l’origen principalment en l’estat de les canonades d’impulsió i distribució. Es tracta d’infraestructures de fibrociment amb més de quaranta anys d’antiguitat que, segons el consistori, presenten un elevat grau de deteriorament.
L’Ajuntament ja havia iniciat a l’abril la licitació de la renovació de la conducció que porta l’aigua des dels pous del Castell fins al nucli urbà. El contracte es va adjudicar l’1 de juliol a AQLARA Ciclo Integral del Agua per 745.817,50 euros, IVA inclòs.
Les obres definitives van començar coincidint amb els problemes de subministrament de principis d’agost i ara continuen segons la planificació prevista. L’objectiu és renovar les canonades d’impulsió i millorar la seguretat del transport d’aigua fins al dipòsit municipal.
Paral·lelament, el projecte per substituir la canonada de distribució que connecta el dipòsit amb la xarxa urbana, passant pel carrer del Canigó, ja està aprovat definitivament. El consistori preveu iniciar-ne pròximament la licitació per continuar avançant en la renovació de la xarxa i reduir el risc de noves avaries.
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