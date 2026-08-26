L'Hospital de Palamós incopora un mamògraf d'última generació
El nou equip, que ha costat 348.480 euros, permet obtenir imatges de més resolució i fer mamografies amb contrast endovenós
L’Hospital de Palamós ha incorporat un nou mamògraf d’última generació al Servei de Diagnòstic per la Imatge amb l’objectiu de millorar la detecció i l’estudi de les patologies mamàries. L’equip, instal·lat durant el mes de maig, està plenament operatiu des del passat 2 de juny.
La renovació tecnològica permet obtenir imatges de més resolució, fet que facilita l’estudi del teixit mamari i pot contribuir a millorar tant la detecció precoç com la caracterització de possibles lesions. El nou aparell també incorpora millores de disseny i funcionament pensades per oferir més comoditat a les pacients durant les exploracions.
Una de les principals novetats és la possibilitat de fer mamografies amb contrast endovenós, conegudes com a CEM per les sigles en anglès de Contrast Enhanced Mammography. Es tracta d’una tècnica que combina la mamografia convencional amb l’administració d’un contrast per via intravenosa i permet observar canvis en la vascularització del teixit mamari.
Aquesta informació complementària pot ser especialment útil per estudiar lesions sospitoses i ampliar les possibilitats diagnòstiques dels professionals. El mamògraf també permet practicar biòpsies guiades per estereotàxia en lesions que capten el contrast endovenós però que no són visibles mitjançant una ecografia.
La incorporació del nou equip ha suposat una inversió total de 348.480 euros. D’aquest import, 139.392 euros, un 40% del total, han estat subvencionats a través del Programa Específic de Suport a la Renovació Tecnològica (PERT), impulsat pel Servei Català de la Salut (CatSalut).
Aquest programa té com a finalitat facilitar la renovació de l’equipament sanitari i la incorporació de noves tecnologies als centres assistencials. Amb el nou mamògraf, l’Hospital de Palamós reforça els recursos destinats al diagnòstic i la detecció precoç de la patologia mamària i posa a disposició dels professionals noves tècniques d’alta precisió.
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