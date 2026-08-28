Els marxants de Platja d'Aro tornen a protestar per denunciar que l'Ajuntament "vol carregar-se legalment" el mercat
Una vintena de vehicles han fet una marxa lenta amb pancartes contra els regidors i l'alcalde del consistori
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Els marxants de Platja d'Aro han tornat a protestar pel centre del municipi. Aquesta vegada ho han fet amb una marxa lenta des del Parc d'Aro fins a tocar de l'Ajuntament a través de l'Avinguda Cavall Bernat, l'artèria principal del poble. Els marxants carreguen contra l'Ajuntament i demanen que s'assegui a negociar, després de la decisió de repensar el mercat municipal que ha comportat l'eliminació de desenes de parades. Els marxants asseguren que el consistori vol "carregar-se legalment" el mercat i no entenen per què els espais buits que hi ha al mercat no es poden ocupar amb parades de sectors diferents als establerts. Per això, asseguren que seguiran mobilitzant-se fins aconseguir "un mercat com el d'abans".
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