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Dos homes detinguts per entrar de matinada en una caravana, agredir el propietari i robar-li el mòbil a Palafrugell

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van detenir als dos presumptes autors, que acumulen més de 50 antecedents, i van recuperar el telèfon

Una agent de la Policia Local de Palafrugell.

Una agent de la Policia Local de Palafrugell. / Ajuntament de Palafrugell

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Palafrugell

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Palafrugell, han detingut dos homes, de 30 i 43 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació, un robatori amb força a l’interior d’un vehicle i un delicte de lesions.

Els fets van tenir lloc la matinada del 24 d’agost, cap a les quatre, quan els dos individus haurien forçat la porta d’una caravana estacionada en un descampat de Palafrugell. A l’interior hi dormia el propietari, que es va despertar en adonar-se de la presència dels intrusos i va intentar fer-los fora.

Els dos homes el van agredir i li van provocar diverses erosions i hematomes, com també un tall a la cella que va requerir punts de sutura. Abans de fugir, els assaltants li van sostreure el telèfon mòbil.

Després de rebre assistència mèdica, la víctima va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos de la Bisbal d’Empordà. A partir de la denúncia, la policia va iniciar les gestions per identificar els responsables del robatori. La investigació va permetre identificar els dos presumptes autors, que van ser localitzats i detinguts posteriorment, en una actuació conjunta amb la Policia Local de Palafrugell, al carrer del Vapor. Durant l’escorcoll d’un dels arrestats, els agents van poder recuperar el telèfon mòbil sostret a la víctima.

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Els dos detinguts acumulen més de 50 antecedents policials. El 25 d’agost van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

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