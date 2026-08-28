«Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
Una travessia adaptada de 500 metres recordarà el nedador i impulsor del waterpolo adaptat, que era un habitual de la prova i que va morir l'any passat
Durant anys, Gabi Villarrubia va ser un exemple de superació per a moltes persones. Mort clínicament diverses vegades i amb més d'una seixantena d'operacions a les espatlles a causa de la diabetis, Villarrubia no va deixar que res l'aturés per fer el que més li agradava quan arribava a la platja de la Fosca de Palamós: nedar. Malauradament, qui va ser l'impulsor del waterpolo adaptat a Catalunya i Espanya, va morir l'any passat. En el record de la gent, però, quedarà per sempre les nou edicions de la travessia on va participar, organitzades pel Club Natació Palamós.
Villarrubia sempre participava en la distància popular, els 1.000 metres. Aquest diumenge és la desena edició de la travessia, però, hi haurà una gran diferència, ell no hi serà a la línia de sortida. Així mateix, el club ha volgut convertir aquesta absència en un punt de partida.
Enguany, la X Travessia la Fosca, que se celebra aquest diumenge 30 d'agost, incorporarà per primera vegada un circuit adaptat de 500 metres que portarà el seu nom. Serà el Memorial Gabi Villarrubia, una prova participativa i no competitiva pensada per facilitar que persones amb diferents necessitats de suport també puguin entrar a l'aigua i completar el recorregut. «Li volem fer un homenatge», explica Ester Yesares, responsable de les activitats i esdeveniments del Club Natació Palamós i una de les fundadores de l'entitat. Però el memorial, diu, neix també d'una sensació més personal: «El trobarem molt a faltar el dia de la travessia».
Un habitual de la Fosca
Villarrubia havia perdut les dues cames, però això no li va impedir continuar nedant. A la Fosca feia els 1.000 metres de la prova popular i, amb el temps, es va convertir en una figura habitual per als membres del club. «És un referent per a nosaltres i pels nostres nens», diu Yesares. La relació va anar més enllà del dia de la travessia. En els darrers anys, quan l'estat de salut de Villarrubia havia empitjorat, el club palamosí continuava buscant la manera que pogués participar-hi. El deixaven nedar, l'acompanyaven i adaptaven el que calgués perquè pogués tornar a entrar a l'aigua. Per als més joves del club, aquella imatge s'havia convertit en una lliçó més potent que qualsevol discurs: una persona sense cames entrant al mar per completar els mateixos 1.000 metres que la resta. «Era una persona molt lluitadora», recorda Yesares.
«Tot el que va fer es va materialitzar quan va marxar»
L'esport va ocupar bona part de la vida de Villarrubia. Havia estat subcampió d'Europa amb el CN Montjuïc (1978) i va estar sempre vinculat al waterpolo. Una de les seves grans batalles va ser aconseguir que el waterpolo adaptat tingués el reconeixement que considerava que mereixia. Va impulsar aquesta disciplina arreu de Catalunya i Espanya i va treballar durant anys perquè pogués arribar a formar part del programa olímpic. I, segons explica Yesares, l'acord que materialitzava la seva lluita va arribar just després de la seva mort, l'endemà. La paradoxa ha quedat gravada en la memòria dels qui el coneixien: allò que havia perseguit durant anys es va fer realitat quan ell ja no hi era per celebrar-ho. «Tot el que va fer es va materialitzar el dia que va marxar», resumeix Yesares. Per això, a Palamós consideren que el memorial no és només una manera de recordar-lo, és també una manera de continuar una part de la feina que ell havia començat.
El mar es va convertir en la piscina del CN Palamós
La història de Villarrubia també es va trobar amb la del mateix Club Natació Palamós en un moment especialment delicat. Fa un any, el club va perdre la seva piscina. Sense cap altra instal·lació similar a Palamós on poder desenvolupar tota la seva activitat, l'entitat es va trobar davant d'un problema que afectava especialment l'escola de natació i la formació de base. «Estàvem molt desanimats», explica la responsable de l'entitat. El club va haver de buscar alternatives i va acabar convertint les aigües obertes en el seu espai d'entrenament durant part de l'any. Villarrubia, fins i tot quan la seva salut ja era molt delicada, els enviava ànims des de l'hospital: «Sempre ens ha donat molts ànims», destaca.
Aquest vincle és una de les raons per les quals el club ha volgut que el seu nom aparegui ara associat a una activitat que va més enllà de l'homenatge. El memorial vol posar l'accent en una idea que també formava part del discurs de Villarrubia: que l'esport i, en aquest cas, la natació, han de poder ser accessibles per a tothom.
«Mai ens rendirem»
Hi ha una frase de Villarrubia que aquest diumenge tornarà a ser present a la Fosca. Abans de saltar a l'aigua, ell deia sempre: «Mai ens rendirem». El Club Natació Palamós ha decidit imprimir aquestes paraules a les medalles que rebran els participants del memorial. Tots els nedadors i nedadores que participin en el circuit tindran un reconeixement, perquè la prova no tindrà classificació competitiva.
La família de Villarrubia serà aquest diumenge a la platja. També hi haurà persones que nedaran en el seu nom. El memorial compta amb més de 25 inscrits, mentre que la travessia ha esgotat totes les inscripcions. Algunes persones, explica Yesares, s'hi havien apuntat precisament amb la intenció de fer el recorregut per una altra persona. La resposta ha sorprès el club, especialment tenint en compte que és la primera vegada que s'organitza.
La voluntat és que aquesta no sigui l'última. El Club Natació Palamós vol que el Memorial Gabi Villarrubia es converteixi en una categoria fixa de la Travessia la Fosca. «Ens suposa més feina», reconeixen des del centre. «Cal contactar amb entitats, preparar els suports necessaris i adaptar una activitat que es desenvolupa en un medi —el mar— que no sempre facilita les coses», però és, precisament, la feina que el club considera que val la pena fer.
Cinc maneres de travessar la Fosca
El memorial serà l'última de les sortides de la jornada. L'activitat començarà a les 9 del matí amb els 2.500 metres de l'Endurance. A les 10.45 h arribarà el torn de l'Esprint, de 1.000 metres; també hi haurà una modalitat Combo que combina les dues distàncies i una prova Kids de 200 metres. El Memorial Gabi Villarrubia, de 500 metres, començarà a les 12.20 h. Tanmateix, la sortida i l'arribada de totes les proves seran a la platja de la Fosca, davant del Restaurant Can Pujol. El recorregut definitiu es confirmarà en els brífings previs en funció de l'estat de la mar i de les condicions de seguretat.
D'aquesta manera, la travessia de la Fosca arriba als deu anys amb la voluntat de continuar creixent. Aquesta vegada, però, hi ha un nom que ho impregnarà tot. Villarrubia ja no tornarà a nedar els 1.000 metres de la Fosca, en canvi, n'hi haurà molts que entraran a l'aigua portant-lo amb ells. I potser aquesta serà la millor manera de fer que aquella frase que repetia abans de cada sortida continuï sent certa: el «mai ens rendirem» o «el no puc, no existeix» tornaran a ressonar a la Fosca.
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