Quatre afectats en una col·lisió a Begur i dos d’ells acaben a l’Hospital de Palamós
Efectius de la Policia Local de Begur i una dotació dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc per gestionar els vehicles accidentats
Quatre persones han resultat afectades aquest divendres a la tarda en una col·lisió entre dos turismes a Begur. Dues d’elles han estat traslladades a l’Hospital de Palamós: una amb una possible fractura i l’altra amb una possible lesió cervical.
Els fets han passat a les 14:19 hores a la carretera GIP-6531, al punt quilomètric 3,6, quan els dos vehicles han col·lidit. Després del xoc, un testimoni ha alertat els serveis d’emergències i ha informat que hi podria haver alguna persona ferida.
En un dels turismes hi viatjaven tres persones i l’ocupant que anava al seient del darrere ha patit lesions lleus. A l’altre vehicle només hi viatjava la persona que conduïa, que també ha resultat ferida lleument.
Arran de la col·lisió, els dos turismes han quedat fora de la via i no han obstaculitzat la calçada. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Begur i una dotació dels Bombers de la Generalitat, que ha treballat durant 42 minuts en el servei.
Els Bombers s’han encarregat de gestionar els vehicles accidentats i han esperat l’arribada de les grues per poder retirar-los de la zona.
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