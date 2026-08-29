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Un accident a la C-35 a Llagostera provoca 3,5 quilòmetres de cua en plena operació sortida del cap de setmana

Tres vehicles han col·lidit i tres persones han resultat afectades, tot i que no han necessitat ser evacuades

Retencions a Llagostera en una imatge d'arxiu

Retencions a Llagostera en una imatge d'arxiu / Aniol Resclosa

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Núria León

Un accident de trànsit provoca aquest dissabte al matí importants retencions a la C-35, a l’altura de Llagostera. El sinistre s’ha produït cap a les 10.50 hores i hi han col·lidit tres vehicles.

Tres persones han resultat afectades en l’accident i han estat ateses pels serveis d’emergències al mateix lloc dels fets. Finalment, no ha calgut traslladar-les a cap centre sanitari. Una dotació dels bombers també s'ha traslladat fins a lloc.

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L’accident ha complicat encara més la circulació en plena mobilitat del cap de setmana i ha generat uns 3,5 quilòmetres de cua a la C-35 en direcció a Platja d’Aro.

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