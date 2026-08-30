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Palamós compra el local de l'antiga Ràdio Costa Brava

Els propietaris, la Cadena Ser, van ser l’única oferta al concurs per l’adquisició d’un local que està situat a les galeries Carme

Les galeries Carme amb el cartell de la SER, el local que ha adquirit l'Ajuntament.

Les galeries Carme amb el cartell de la SER, el local que ha adquirit l'Ajuntament. / Google Maps

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Redacció

Redacció

Palamós

L’Ajuntament de Palamós ha resolt el concurs per la compra d’un local i s'adquirirà el que havia estat la seu de l’antiga Ràdio Costa Brava, propietat actualment de la Cadena SER. Està situat a les galeries Carme. Es tracta de tres peces que sumen una superfície total de 331 metres quadrats.

Amb data 10 d’agost es va adjudicar per un valor de 163.250 euros, per sota el preu de sortida que era de 197.835 euros. El local passarà a ser dependències municipals, toti que encara no s’ha fet públic quin ús se li donarà.

Al concurs només es va presenetar Sociedad Española Radiodifusión, SLU, la Cadena Ser. El local del qual disposava havia acollit els estudis de l’emissora Ràdio Costa brava. Ràdio que va obtenir una llicència de la Generalitat el desembre de 1982, en una de les primeres adjudicacions de freqüències privades fetes pel Govern català.

Primeres emissions el 1983

Va començar les emissions a Palamós el 22 de novembre de 1983 i es va inaugurar oficialment el 25 de novembre, segons consta a l’Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es detalla que des del naixement i fins al 1987, Ràdio Costa Brava va formar part de Cadena 13, una xarxa d’emissores privades catalanes. Després de l’estiu de 1988, Ràdio Costa Brava i Ràdio Olot van començar a compartir programació i la radiofórmula La Ràdio Sensació.

El 27 d’abril de 1998, Ràdio Costa Brava va ser una de les cinc emissores gironines fundadores d’Ona Catalana. Posteriorment,el 2005 va passar a mans de la Cadena Ser.

El local que ha comprat l'Ajuntament de Palamós, antiga seu de la Cadena SER.

El local que ha comprat l'Ajuntament de Palamós, antiga seu de la Cadena SER. / Laura Teixidor

La compra formava part de l’acord que el govern (ERC-PSC) es va comprometre amb Junts perquè donés suport a finals de l’any passat al pressupost municipal per al 2026.

El novembre de l’any passat l’Ajuntament va fer els primers tràmits per comprar dos locals més a les galeries Carme amb una superfície total de 375 metres quadrats i situats a la planta soterrani de l’edifici. La intenció és rehabilitar-los per donar-los ús públic.

Propietari majoritari

Amb les darreres compres l’Ajuntament es converteixi en propietari majoritari en aquestes cèntriques galeries, amb la capacitat de liderar decisions internes entre la comunitat, vinculades a aquelles reformes i millores que siguin necessàries a l’edifici.

L’Ajuntament ja disposa de diversos locals en servei. S’hi situen espais de les àrees de Joventut, Cooperació i Solidaritat, i Participació. També disposen de sales polivalents, obertes a l’ús d’entitats i associacions, on es potencia la màxima polivalència i autogestió.

Les galeries Carme es van construir al lloc on hi havia l’antic teatre-cinema Carmen al voltant de 1970.

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L’ edifici de planta, dos pisos i soterrani està dedicat a usos comercials i d’oficines.

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