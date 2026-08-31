La Botiga al Carrer torna a Platja d'Aro el 5 i 6 de setembre acompanyada d'activitats durant dos dies
L'Associació d'Empresaris organitza un esdeveniment de compres, promocions i ambient per dinamitzar el comerç local
Platja d’Aro tornarà a convertir-se els pròxims 5 i 6 de setembre en un gran aparador comercial a l’aire lliure amb una nova edició de La Botiga al Carrer Platja d’Aro®. La iniciativa, organitzada per l’Associació d’Empresaris de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (AdEM), arriba després de l’edició celebrada el passat mes de març i proposa dos dies de compres, promocions i ambient als carrers del municipi.
Coincidint amb el tram final de la temporada d’estiu, els establiments participants trauran la seva oferta al carrer per apropar-la tant als residents com als visitants. Durant el cap de setmana es podran trobar descomptes especials i promocions exclusives en sectors com la moda, els complements, el calçat, la decoració, l’artesania o els articles de regal.
L’edició de setembre coincideix, a més, amb el moment de transició entre el final de la temporada d’estiu i l’arribada de les noves col·leccions de tardor, una circumstància que l’organització considera especialment atractiva per als compradors.
Música i ambient als carrers
L’activitat comercial anirà acompanyada de música i dinamització durant tot el cap de setmana. Diversos punts de La Botiga al Carrer comptaran amb sessions de DJ en directe, amb l’objectiu de crear un ambient festiu i dinàmic mentre els visitants recorren els establiments participants.
La proposta vol convidar residents i visitants a gaudir de Platja d’Aro com un dels principals centres comercials a cel obert de la Costa Brava, combinant les compres amb el passeig i el lleure.
Una iniciativa per reforçar el comerç local
La Botiga al Carrer s’ha consolidat com una de les principals accions de l’AdEM per dinamitzar l’activitat comercial i donar visibilitat als establiments locals. L’entitat desplegarà també una campanya de comunicació dirigida al client final per reforçar la difusió de la iniciativa i dels comerços participants.
Amb aquesta nova edició, l’AdEM vol continuar generant oportunitats per al teixit empresarial i reforçar el posicionament de Platja d’Aro com a destinació comercial de referència a la Costa Brava.
La Botiga al Carrer Platja d’Aro® compta amb el suport de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (ARO Impulsa), la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
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