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Un ferit en xocar el seu cotxe contra una furgoneta i el mur de l’A-2 a Caldes de Malavella

El sinistre ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers i efectius dels Mossos i del SEM per atendre els dos ocupants del turisme

Els serveis d'emergències durant l'accident a l'A-2

Els serveis d'emergències durant l'accident a l'A-2 / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Una persona ha resultat ferida aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit a l’A-2, a l’altura de Caldes de Malavella, al punt quilomètric 703 i en sentit sud, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

L’avís del sinistre s’ha rebut a les 15:35 hores, després que un turisme hagi col·lidit contra una furgoneta que es trobava aturada al voral.

Segons les primeres informacions, el conductor del cotxe hauria perdut el control del vehicle i hauria impactat amb força contra la furgoneta, que estava preparada per ser remolcada per una grua, i també hauria acabat xocant contra el mur lateral de la via.

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Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d’emergències han assistit el conductor ferit, han prestat atenció psicològica a l’acompanyant del turisme i han traslladat al ferit a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

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