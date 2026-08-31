Llafranc estrena la Rosa, una geganta amb ànima de faronera
La nova figura permet recuperar la tradició gegantera després de cent anys i ret homenatge a la patrona local i a la dona que més anys va viure al Far de Sant Sebastià
La Rosa és la nova geganta de Llafranc. És una faronera. seu nom és un doble homenatge: d’una banda, a Santa Rosa, patrona de Llafranc, i, de l’altra, a Rosa Lozano, la dona que va viure més anys al Far de Sant Sebastià. La seva figura va permetre diumenge recuperar la tradició gegantera documentada des de fa més de cent anys. L'estrena va
La nova geganta incorpora diversos elements relacionats amb el patrimoni marítim de Llafranc. Porta el far a les mans, del qual surten tres raigs de llum, mentre que la seva capa representa les onades del mar.
La presentació va anar seguida d’una cercavila amb flabiol i tamborí fins a l’església, on s’ha estrenat el ball de la nova geganta. La Rosa també compta amb música pròpia creada especialment per a l’ocasió, amb una havanera i un galop.
Al vespre va tenir lloc una cercavila pels carrers de Llafranc, que va comptar amb la participació de la Rosa i dels Gegants i Grallers de Palafrugell.
Una tradició documentada des de principis del segle XX
La recuperació de la figura parteix de la recerca sobre la història gegantera de Llafranc. La documentació conservada a l’Arxiu Municipal de Palafrugell acredita la presència de gegants i capgrossos a les festes del poble a principis del segle XX, amb una referència documental de 1904 i material gràfic encara anterior.
La nova geganta ha estat construïda per Clara Anglada, del Taller Aglà de Cassà de la Selva. El projecte ha comptat amb la implicació dels Gegants i Grallers de Palafrugell i de diverses persones i entitats que han fet possible recuperar aquesta tradició.
L’Ajuntament de Palafrugell ha volgut agrair la feina de totes les persones que han participat en el projecte, que permet recuperar i posar en valor una part del patrimoni immaterial i de la memòria col·lectiva de Llafranc.
Comiat de mossèn Rafel
La jornada d’aquest diumenge també va estar marcada per la celebració de la missa de Santa Rosa. Durant l’ofici, mossèn Rafel va aprofitar per adreçar unes paraules de comiat a les parròquies de Palafrugell abans d’assumir noves responsabilitats.
L’Ajuntament de Palafrugell li va agrair la feina i la dedicació durant aquests anys, així com la seva implicació amb la comunitat i amb les tradicions locals, i li va desitjar molta sort en aquesta nova etapa.
Amb l’estrena de la Rosa, Llafranc recupera així una tradició amb més d’un segle d’història i incorpora una nova figura al patrimoni festiu i cultural del municipi, vinculada al far, al mar i a la identitat del poble.
- Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)
- Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer de Salt després d'un incident en un pis
- Gimnasos femenins: entrenar sense complexos ni tabús
- El Bisbat de Girona cedeix esglésies a altres confessions religioses
- Una fotografia captada a Llançà, guanyadora del MedFoto 2026
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026