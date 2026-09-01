L'Empordà Wine & Food Festival arriba a Palamós, amb showcooking en directe, cellers del territori i música
Del 25 al 27 de setembre, el passeig del Mar esdevindrà nova seu en el recorregut itinerant d’aquest festival
Durant els tres dies, xefs de Palamós i cuiners convidats de diferents punts de l'Empordà cuinaran en viu i casetes dedicades a projectes vitivinícoles
Palamós acollirà del 25 al 27 de setembre, una nova edició de l'Empordà Wine & Food Festival, una trobada que neix amb l'objectiu de compartir la gastronomia i els vins del territori.
La cita serà d'accés lliure i tindrà lloc al passeig del Mar, a la plaça ubicada a l’altura del carrer d’Aragó. Constarà d'un espai de showcooking en directe, bodegues de l'Empordà, food trucks i una programació musical que acompanyarà les tres jornades. L'horari d'obertura serà el següent: divendres 25 i dissabte 26, de 17 a 23 h, i diumenge 27, d’11 a 16 h.
El festival torna així amb el seu recorregut itinerant, que porta a diferents municipis la seva proposta de gastronomia, vi i cultura del territori, amb el propòsit de contribuir a la desestacionalització turística i gastronòmica.
Una cuina oberta al mar
L'espai de showcooking, coordinat pel xef local Tomàs Brull, serà un dels eixos del festival, amb una cuina professional instal·lada en ple passeig del Mar, davant la platja i la badia del municipi. Durant els tres dies, xefs de Palamós i cuiners convidats de diferents punts de l'Empordà cuinaran en viu, donant a conèixer al públic visitant, les seves tècniques i propostes. Cada sessió combina l'elaboració en directe amb la degustació: els assistents podran veure tot el procés i, després, tastar el plat.
Entre els noms ja confirmats hi ha Quim Casellas (Restaurant Casamar - Llafranc), Dovarly Muñoz (propietari i xef de Kaos, Palamós), Jaume Codolar (xef propietari de Can Quel i El Nàutic Palamós), Alan Puche (restaurant Puche - Palamós) i Xavi Miró (pescador de la Gamba de Palamós). També hi participarà Cristina Camprubí (propietària i sommelier de Kaos, Palamós), que acompanyarà un dels showcookings amb una proposta de maridatge. A aquests noms s'hi sumaran nous xefs i convidats que s'anunciaran pròximament.
El vi de l'Empordà, també protagonista
El festival comptarà amb casetes dedicades a projectes vitivinícoles de l'Empordà, reunint en un mateix espai petits productors i cellers de referència del territori. Els visitants podran recórrer les casetes, conèixer directament les bodegues i tastar els seus vins. El festival comptarà, a més, amb una barra pròpia, on es podrà trobar una selecció de vins de l'Empordà, productes del territori i altres begudes. A la cuina en directe s'hi sumarà un espai gastronòmic amb propostes variades i complementàries.
Sobre l'Empordà Wine & Food Festival
L'Empordà Wine & Food Festival és un projecte del Grup Empordà Creatiu que celebra la tradició vitivinícola i gastronòmica de l'Empordà, fusionant cultura, oci i experiències sensorials en un format itinerant que recorre diferents municipis de la regió, posant en valor els productes de Km0 i descentralitzar l'oferta cultural i gastronòmica del territori. L’organització d’aquest festival a Palamós, compta amb la col·laboració de l’Àrea municipal de Promoció Econòmica i Turisme.
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