La Bisbal inicia la reurbanització de Cavallers i Prat de la Riba amb un pressupost d'1,4 milions d'euros
Les obres començaran el 7 de setembre i inclouran un nou sistema de drenatge al riu Daró per donar resposta als problemes d’inundacions de la zona
Les obres de reurbanització dels carrers Cavallers i Prat de la Riba de la Bisbal d'Empordà ja tenen data d'inici. Començaran el proper 7 de setembre, i comptaran amb una inversió d'1,4 milions d'euros. El projecte permetrà transformar un dels principals accessos al centre de la ciutat, als carrers integrats en la travessera urbana de la carretera GI-660.
Dels 1,4 milions d'euros d'inversió, la Generalitat n'assumirà 1.047.099,66 euros, el 74,73 % del total, destinats a obra civil, senyalització, drenatge i serveis afectats, i l’Ajuntament hi aportarà 354.023,85 euros, el 25,27 % restant, per als treballs d’urbanització i el nou enllumenat públic.
L’actuació tindrà una durada global prevista de deu mesos, i s’executarà en diferents fases. De moment, l'Ajuntament de la Bisbal ha facilitat els terminis de la primera. Aquesta es desenvoluparà al carrer Prat de la Riba en el tram comprès entre el carrer Vinyoles i la plaça Nova, amb inici de l'execució material el 14 de setembre i una durada de dos mesos. Inclourà la substitució de les canonades d’aigua, la construcció d’una xarxa separativa, la renovació de l’asfaltatge i la reposició dels panots afectats.
El projecte preveu actuacions com la renovació dels paviments i ferms, o la instal·lació d’un sistema de drenatge de gran capacitat connectat al riu Daró per resoldre les problemàtiques d’inundació existents. El projecte també incorporarà nou enllumenat LED bilateral, voreres més amples i uniformes, una plataforma única en un dels trams per prioritzar el pas de vianants, arbrat amb reg automatitzat i la recuperació per a l’ús ciutadà de la plaça situada davant del Pont Vell.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona